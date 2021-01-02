在元旦談話中，蔡英文認為兩岸關係已是全球焦點，並希望與北京進行有意義的對話。這個談話反應出蔡英文對世界局勢的不了解，對兩岸關係的認識不清。

如果將美中台看做一個穩定的三角關係，那麼維繫穩定的三條線分別是美中關係的「三個公報」，美台關係的《台灣關係法》，兩岸關係的「九二共識」。在實際運作上，美台關係從屬於美中關係，只是個依變項。

美中之間的「三個公報」，華府稱之為「一中政策」，對北京而言是「一中原則」，但不論表述方式為何，「反對台獨」及「不支持台獨」是彼此的共識。

美台之間《台灣關係法》位階低於美中的「三個公報」，其政治性天花板在於美國不可承認台灣或中華民國是個主權獨立的國家。即使在川普執政期間，多了《台灣旅行法》、《台灣保證法》、《台北法案》等提升台灣在美國政治位階的法案，但是美台關係仍然從屬於美中關係，位階仍然沒有改變。

維繫兩岸關係的是「九二共識」，對於北京而言，其定義為「堅持一個中國原則」、「謀求國家統一」，但是對國民黨而言，以前是定義為「一中各表」，目前江啟臣的黨中央認為「九二共識」是「以中華民國憲法為基礎」，而民進黨政府則是拒絕接受「九二共識」。

川普執政的4年，由於蔡英文政府堅持不接受「九二共識」，美中台穩定的三角關係已經不復存在。兩岸之間成了虛線，美中之間的線變細了，川普為了遏制中國大陸而打台灣牌，美台之間的線看起來是強化了，但也不敢全盤挑戰「三個公報」，正是彰顯美台關係是依附於美中關係，此邏輯並沒有改變。

在美國的霸權世界裡，一山不容二虎。拜登即將上台，他的戰略大思維與川普並無不同，都要遏制大陸的崛起，但是拜登的做法更傾向於與多邊組織及傳統盟友合作。RCEP的建立，歐中達成的投資協議，都讓北京成功地減弱美國單邊或盟國可能對其的經濟切割，將使美國日後大幅缺少遏制大陸可運用的工具。

拜登上台以後，美中關係不可能再如川普時期的「只鬥不合」，而會進入到「競合」或「鬥合」關係。對於兩個同為全球GDP最高、價值制度不同的國家，雙方也進入到一場「相互馴化」的階段，彼此會以實力來馴化對方，達到一個雙方均願意接受的一個平衡結果。

這個相互馴化的過程不會太短，但是在美中台三角關係中，已然斷線的兩岸關係將更難在美中的相互馴化過程扮演什麼角色，台灣只能做壁上觀，或聽從美國的指示行事，而北京也不會把民進黨政府當回事。從這個觀點來看，蔡英文元旦談話所說：「從全球戰略的角度來看，台灣的地位越發重要。兩岸關係的穩定，現在已經不只是台海兩岸關注的議題，更是攸關印太區域穩定的議題，而且已經是全球焦點」，不過是自我吹噓罷了。

由於蔡英文不可能再接受「九二共識」，兩岸關係的線已經斷了，北京決策者目前已經放棄了民進黨政府。從這個角度來看，蔡英文在元旦所說：「只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話」，也不過就是為說而說，激不起半點漣漪的元旦談話，在北京國台辦的強勢回應下，反而只是自討沒趣了。

（作者為孫文學校總校長）