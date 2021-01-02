在一年一度的新年談話中，蔡英文完整復述了雙十講話的兩岸政策論述，重申「只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下」，他們「願意共同促成有意義的對話」，不出意外的是，輿論也再次將之解讀為蔡政府向大陸釋放善意。

只是去年的雙十談話中，蔡英文談的更多一些，還說「現階段兩岸當務之急，是本於相互尊重、善意理解的態度，共同討論和平相處之道、共存之方」，言談間起碼還將兩岸復談視為兩岸雙方共同的責任，但這次的說法，似乎連雙方的共同責任都懶得再提，而是直接推給大陸。

每當看到這樣的論述，總是容易讓人想起當年甘迺迪總統的名言，那就是「不要問你們的國家能為你們做些什麼，而要問你們能為國家做些什麼」，實際上，這句話的後面更有普世價值，那就是「不要問美國願為你們做些什麼，而應問我們在一起能為人類的自由做些什麼」，後面這句話同樣可以送給蔡總統。當她在指責大陸挑釁、炫耀國際支持的時候，她又可曾想過自己為兩岸關係的改善做過什麼？

要求別人做什麼很容易，反正只要出一張嘴就可以，別人不做就是別人的錯，難的是自己能夠做什麼。現在的當務之急，其實並不是呼籲兩岸釋放什麼善意、採取什麼措施，因為對方的事，自己根本無從決定，真正能操之在己的，其實只有自己能做什麼。

顯然，這也是蔡政府和民進黨目前為止不敢面對也不想面對的事，而這種所作所為，看在大陸眼裡，自然也就是視為毫無誠意的表現，因此就更不可能給予正面回應。所以，大陸在第一時間就作出強硬回擊，直接挑明「講話再次暴露民進黨當局謀獨本性」，並「奉勸民進黨當局不要再玩弄這種欺世惑眾的把戲」。

多年以來，民進黨的兩岸謀士們在回歸民共互動時的時候，常常會說從李登輝時代、陳水扁時代再到蔡英文時代，台灣方面都曾釋放過各種善意，而大陸總是錯過善意，然後想要後悔的時候卻又發現時移勢易。也有人從兩岸談判策略的角度說，其實台灣方面都曾做過讓步，只是大陸「貪得無厭」，看到讓步就會想要更多，結果就是台灣退無可退，兩岸再度陷入僵局，重新回到原點。

這當然是一面之詞。大陸何嘗沒有做過讓步？而大陸又何嘗不需要面對來自內部和外部方方面面的壓力？如果將視野拉長到70多年的整個兩岸互動史，就會發現，大陸的主張已經從解放台灣的立場大為緩和，改為主張和平統一，而現在的重點更是聚焦在和平發展。再看看台灣一方，原本不是問題的兩岸一中，如今竟然成了需要討論的話題，民進黨更是直接採取拒絕態度。當台灣走向完全相反的方向時，很難讓人理解，如果兩岸坐下來談，到底要談什麼？

對蔡政府來說，真正的議題就是要不要接受兩岸一中，接受的話，就在此基礎上思考要怎樣推進這一進程；不接受的話，就思考要承受怎樣的代價，以及要準備如何承受這種代價。捨此之外，都是假議題，大陸自然也不會上當，而觀察蔡政府的所作所為，顯然已經以實際行動選擇了後者。