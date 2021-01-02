參加民眾手拿標語。（圖/趙雙傑攝）

萊豬元年第一天，蔡總統在新年談話時說，「我要用最謙卑的心情，請所有國人同胞體諒，也希望國人能夠理解我們再三斟酌後的決定。」每當民進黨遭到外界重大質疑甚至抗議的時候，蔡英文就搬出「謙卑」二字。很顯然，謙卑已經成為蔡總統的擋箭牌，也是蔡政府獨裁的假面具。

蔡總統於去年8月28日突然宣布美國萊豬進口政策，著時震驚各界。因為事前沒有任何徵兆，也就是沒有溝通的過程，甚至連民進黨內都沒幾個人知道，完全是黑箱作業。政策宣告後引發在野黨和民間的強烈反彈，只見蘇貞昌、陳時中、陳吉仲率同全黨強硬的態度，不但不肯面對自己過去在野時的反萊豬、萊牛政策，還硬拗萊豬無毒，甚至以查水表的方式對待反對者，在立法院更是以多數暴力強行闖關通過行政命令。

這樣霸道的方式，有一絲憐憫的態度對待人民卑微的請求嗎？有一點父母官的慈心看待國民健康嗎？今天居然要謙卑的請求國人諒解，這樣對人百般凌辱後，丟一顆糖要求了事的態度，這個也能叫謙卑？簡直是侮辱了「謙卑」二字。

蔡英文最善用謙卑二字，上任之初，要求民進黨人要「謙卑、謙卑、再謙卑」，然而蔡政府施政以來所展現的就是「傲慢、傲慢、再傲慢」。遠的年改、黨產會、促轉會的霸道作為不說，就以去年來說，從年初防疫政策的雙重標準，到年底的關中天新聞台，簡直就是「獨裁、獨裁、再獨裁。」

今天萊豬政策在立法院強勢過關後，居然又搬出謙卑二字請求國人諒解，讓人想起羅馬帝國時代的皇帝尼祿，引火焚燒羅馬城，準備興建富麗堂皇的金宮，卻在一旁嘲笑驚慌的人民。