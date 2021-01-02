台灣出現英國變種病毒確診個案，才剛說過不必靠鎖國防疫的中央流行疫情指揮官陳時中，也不得不宣布鎖國一個月，但這個決定已經有點晚了。

爆發已近一年的新冠疫情，在北半球進入冬季後，再度快速蔓延。去年12月中，從英國開始爆發病毒變異，反應靈敏的國家為阻絕變種病毒入侵，紛紛快速宣布對英國禁航，但陳時中始終堅持不對英國禁航，如今台灣也出現英國變種病毒，很多民眾不禁抱怨，如果之前陳時中能夠從善如流、當機立斷，台灣或許就不必承擔這樣的風險。

許多人都難以理解，明明英國變種病毒的問題已經越來越嚴重，為什麼陳時中不肯即早宣布對英國禁航，最後還得靠航空公司主動取消航班來解圍？台灣鄰近國家或地區幾乎都已停飛與英國往來的班機，陳時中做出同樣的決定有那麼困難嗎？

投入過多個人政治立場

身為防疫最高指揮官的陳時中，決策應出於科學與事實根據，因為他的每一個決定都關係著台灣防疫的成效與國人的健康安全，然而，就像即使早前世界衛生組織（WHO）一再呼籲不要在病毒前冠上地名，甚至如今英國變種病毒都已到處肆虐，成為全球最新的威脅，陳時中依然不改他一直以來稱呼這次疫情為「武漢肺炎」，明擺著就是要藉此表達對大陸的不友善與歧視態度。而在進行疫情防控的工作時，陳時中更投入了過多個人政治立場的情緒與考量，以致於諸多決策出現明顯的雙重標準，不僅有違公平合理，也造成了社會人心和氛圍的偏差，甚至不利於台灣的防疫和抗疫。

根據指揮中心統計，台灣新冠肺炎境外輸入的來源中，印尼和菲律賓因移工人數多，分居第1名和第3名，第2名是美國的127人，第4名英國78人，分居第5和第6名的是法國32人及西班牙20人，而大陸則為12人。可以發現，境外輸入的病例以歐美國家居多，美國更是大陸的10倍以上。

然而，陳時中所領導的防疫團隊對待自歐美和自大陸返台旅客的態度和待遇，卻有強烈的對比。例如，日前從倫敦返台的班機中，有1名男子發燒達39度，對外界質疑為何發燒的旅客還可以上飛機，陳時中的回應是「體溫會上上下下」；另一方面，猶記今年2月，疫情指揮中心宣布撤回陸委會原先開放台商與陸配子女返台的決定，當時陳時中說，既然這些人最初沒有選擇台灣國籍，就要自己承擔。

相較於對英國旅客的體諒，讓人不解陳時中怎麼會對「小明」和「小小明」如此冷酷無情。別說防疫不應有分別心和差別待遇，同時也是牙醫的陳時中，難道沒有所謂的「醫者父母心」嗎？

在陳時中的偏見乃至於偏執下，當防疫進入第2階段的疫苗大戰時，使得台灣的疫苗布局並不順利。陳時中一開始就把話說得太滿。他在9月時就明確表示不會使用大陸疫苗；而後甚至延伸至連經過大陸代理商分配的國際疫苗都不接受，即使因此使得台灣疫苗的選擇備受限制，陳時中都在所不惜。

堅拒陸製疫苗錯失時效

也因為嚴拒一切與大陸有關聯的疫苗，台灣在採購疫苗時顯然遭遇了一定程度的困難。幾個月來陳時中面對有關疫苗採購的詢問時，他總是閃爍其詞、無法給出明確的答案。日昨他終於宣布將採購某疫苗1千萬支，且時間「最快」是今年3月才能到貨。

能買到疫苗總是好事，不過，眾所周知，這支疫苗的保護力是目前所知疫苗中最低者，連指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳都表示，還要根據第3期臨床試驗查證這支疫苗的理想注射效果。目前已獲准上市的大陸疫苗保護力高於指揮中心洽購的這支疫苗，並已有多國訂購。但是在陳時中的堅持下，台灣應該是沒有機會施打了。

台灣當然不是非要施打大陸疫苗不可，然而，在疫情變數仍多的威脅下，陳時中應該以開放的胸襟，保持一切的可能性與彈性，盡力為台灣爭取最好、最有效、CP值最高的疫苗。然而對陳時中來說，比起有效防疫、保護國人的健康生命，堅守意識型態顯然更為重要。政治算計如此之多、心胸如此狹隘的防疫指揮官，真的有辦法應付接下來可能更趨嚴峻的疫情嗎？實在令人擔心。