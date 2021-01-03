林文察早已想好假借台勇譁變的說詞，迷惑朝廷以便爭取時間，然後以欽命水陸總提督的名義，派兵分赴各地接管官署與兵力，再封鎖對外交通。

妻妾都依媒妁之言

大清從明鄭的東寧王國手中接收台灣以來，雖然總說「三年一小反，五年一大反」，但是這些都是民變，朱一貴、林爽文只是遊俠，戴萬生則是豪族，一舉旗就與官府站在對立面，即使是各地仕紳也對他們頗有防心。但是林文察完全不一樣，他既是彰化豪族，又帶領台勇出征而名滿天下，如今則是朝廷派任的水陸總提督，一出手就掌握了各方勢力。

等到朝廷發現有異，林文察已經牢牢控制台灣了。

左宗棠在福州募兵點將之時，林文察也在彰化籌劃開國。

林文察本意是自保求生，因此剛開始只想稱王即可。

徐必成粗聲粗氣：「台灣傳說是彰化會出帝王，不只是王。」

賴得福笑咪咪：「你當了皇帝，我們跟著你還有機會封王，光宗耀祖。你如果只當王，我們豈有盼想？」

同治四年元月，林文察宣布上承天命，建都彰化，定國號為瀛，改元天命。群臣獻上稱號為天命大瀛皇帝。

在彰化縣衙改建而成的大瀛皇宮，林文察調兵遣將，忽然開懷大笑。

恢復了女兒身的吳含笑受封皇貴妃，笑問：「皇上何事如此開心？」

林文察本有一妻三妾，元配曾琴娘生下長子朝棟，許富娘生下三子朝宗，何春娘生下次子朝雍，孫賽金尚無子嗣。何春娘產後早逝，年方二十二歲，她的兒子就由孫賽金撫養。一妻、兩妾、三子，如今是皇后、皇妃、親王，暫且全部留在阿罩霧林家陪伴太后戴蔥娘。

林文察原本的妻妾都是承父母之命，依媒妁之言，風風光光迎娶進門，只有吳含笑是他自己定情的配偶，感情特別不同，加上吳含笑讀書識字，可以幫他處理重要公文，所以林文察建都彰化、進駐瀛宮之後，只把吳含笑帶在身邊。

林文察：「綜觀戰事，遙想早年台灣地理出皇帝的傳說，值得大笑。」

吳含笑最傾心林文察的蓋世豪情：「願聞其詳。」

當日林文察帶兵回台平定戴潮春之亂。行前，閩浙總督左宗棠特別約見，親自傳授心法：「必從中部登陸，阻絕南北，當可事半功倍。」林文察回台用兵之後，頓時明白了「楊本縣敗地理」原來是這麼一回事。蓋孔廟是要興教化，築磚城與修堤防則是軍事考量。

吳含笑恍然大悟：「但是這有什麼好笑？怎麼皇帝那時卻從麥寮登陸？左制軍自己卻從安平登陸？」

林文察哈哈大笑：「這就是天命了。鹿港久為良港，緊扼南北交通。清廷如果要對全台用兵，此地確實是首選的登陸之地。不過楊本縣與左制軍卻都沒有料到，鹿港逐年淤塞，現在已不容大船通行。」

吳含笑喜道：「這真是天命了。」

林文察：「我定都彰化也是這個考量，需防大清水師從海港長驅直入。說起天命，還有一件事。」喚進林連招：「把我是金鰲投胎轉世的事情，傳布到全台灣。」

林連招一愣：「這不是不能講的祕密嗎？」忽然醒悟：「哈哈，現在當然可以講了。遵命，立刻去辦。」

林文察出生時母親夢見金人抱持金鰲之事，自此廣為流傳，深入民心。

吳含笑蹙眉不語。

林文察笑問：「以前炮火連天，妳也總是整日含笑，深慰我心，現在倒是怎麼了？擔心左制軍的兵？哈哈哈，我料他絕對過不了府城。」

吳含笑搖搖頭：「金鰲入夢的事，皇上怎麼從沒對妾身說過？」

林文察：「這個夢牽連太大，先祖交代保密。久而久之，我都快忘了。」

吳含笑蹙眉：「妾身想起父親講過的一個故事。」

林文察：「什麼故事？」

吳含笑猶豫不決。

林文察知道她不想觸自己霉頭，於是把原先求來的媽祖籤詩拿給她看。

媽祖籤詩第六十籤寫著：

常憑寶劍斬妖邪，十五年來事足誇；

此去更宜韜晦好，磽磽易缺理無差。

吳含笑：「皇帝，依照籤詩，內渡凶險，當思急流勇退、韜光養晦。籤詩都說了：『磽磽易缺理無差』，皇帝您的小名是有理，可見退守則『磽磽易缺，理無差』，不然只怕『磽磽易，缺理無差』。這世道缺了您還是照常運行。」

林文察：「當時那丁老兒咄咄逼人，怎能急流勇退、韜光養晦？」他把後來求到的媽祖籤詩拿出來。

媽祖籤詩第十二籤：

長江風浪漸漸靜，於今得進可安寧；

必有貴人相扶助，兇事脫出見太平。

吳含笑沉思：「這首籤詩頗奇，『得進可安寧』是好事，但是『貴人』是指誰呢？『兇事脫出見太平』又是什麼意思？不知該怎麼解。」

林文察輕輕攬著吳含笑：「別想了，『兇事脫出見太平』，一定是戰事結束之後，大瀛帝國在台灣永享太平。」他囑咐林連招把這首籤詩也廣傳週知。

大瀛慶祝開國，田賦減半徵收，地主減省所得之半數，當與佃農共享。

消息一出，全台歡騰，當然也有許多官紳擔心又是一場禍事。

左宗棠帶兵自有一套，最重士氣，常說：「治軍先養氣，治病先養心，乃不易之理也。」又說：「練兵之要，首練心，次練膽，而力與技其下焉者也。」

這次來台，他知道絕不可能一蹴可幾，免不了久戰，因此在安平搶灘登陸之後，就安排兵士屯墾，以求糧餉自足。

但是論起士氣，閩浙募兵遠道渡海而來，斷非台勇捍衛家鄉可比。左宗棠用兵雖然高明，卻連府城也攻不下來，每要北上，沿途屢受襲擊。

天命元年，同治五年，五月，太平軍侍王李世賢攻陷漳州，福建危急。

清廷大怒，嚴令左宗棠立即回福建處理，並且請出曾國藩帶兵從淡水登陸南攻，務求迅速解決台灣戰事，。

左宗棠：「這是一石四鳥之計。」

胡雪巖：「此話怎講。」

胡雪巖是左宗棠收復杭州之後新結交的好友，對善後與籌款都幫了大忙，天生就是經商奇才。左宗棠想起阿罩霧林家也是經商起家，本想介紹胡雪巖與林文察認識，沒想到局勢已變。

左宗棠：「朝廷擔心曾國藩反清自立，趁著這個機會把他調去台灣，遠離中土；勝了很好，敗了就滅滅他的聲勢。此舉對我也是一種警告。當然了，平定台灣也是題中應有之義。」（待續）