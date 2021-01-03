包括中國大陸、日本、韓國、澳洲、紐西蘭，以及東協十國在內的15國成立「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」於2020年11月15日簽署，並預定於2021年生效。RCEP涵蓋了22億人口，經濟規模達26兆美元，占全球GDP約三分之一，是全球最大的自由貿易協定。

雖然政府一再指出，RCEP貿易中，台灣有72％受到WTO資訊科技協定的覆蓋，原本就是零關稅或低關稅。其次，RCEP是架構在以往四個小的「自由貿易協定（FTA）」之上，歷經十年的談判，台灣的廠商已經調整的差不多了。但事實上，有些衝擊並未考量，再加上時間一拉長，可能會有新衝擊，還是值得警惕。

RCEP的簽署對台灣的短期衝擊包括：第一，日本、韓國加入RCEP後，在中國市場上，台灣的傳統產業產品出口中國大陸、東協國家，將面臨更劇烈的競爭，未來若中、日、韓形成FTA，對台灣的負面影響更大；第二，RCEP涉及服務業的准入，未來台灣的金融、電信等服務業進入東協市場，也將面臨更大的挑戰；第三，中國在東協市場上的主導力加強後，不利台灣的新南向政策；第四，利用加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」對抗RCEP的可能性降低。因為拜登上台後，建制化、打群架的模式，耗時長，加上美國國內疫情並未紓緩、內政優先的考量，以及加入國際經濟整合衝擊國內勞工權益等因素，美國加入CPTPP，乃至協助台灣加入CPTPP的機會相對較低。

在中長期的隱憂上，主要包括：第一，中國主導東協國家力量加強，有利其推動一帶一路，並透過技術規格、電子商務及出口的影響，將衝擊台灣對東協、日韓、澳紐及中國的出口；第二，以全球貿易衡量，RCEP目前仍落後歐盟，但亞太經濟的高成長，未來可能超越歐盟。同時，歐盟和越、日、韓均簽有自由貿易協定，甚至英國也有興趣參加RCEP，未來RCEP影響力擴及歐盟，對台灣的殺傷力更大；第三，台灣多年來缺乏自由貿易談判，國際談判人才斷層，更不利於未來談判；第四，由於未加入自由貿易協定，台灣的租稅法規、勞工、環保規定，也缺乏接軌國際的機會，無法享受開放倒逼改革的利益；第五，沒有自由貿易協定，也沒有市場開放，將導致吸引外資不易，國際合作機會少，國際人才、資金、技術等導入台灣機會少，不利台灣產業的升級轉型。就如同溫水煮青蛙一般，競爭力將一點一滴的流失。

展望未來，如何因應RCEP的衝擊？首先，新南向政策應大幅調整，並加強落地策略：RCEP直接衝擊台灣的新南向政策，政府除了增加對人才、資金的投入、任務的重新編組之外，也應加強中央統合、跨部會的協調，才能發揮更大力量。同時，有計畫的建構在東協的經貿運籌基地，提供廠商海外落地的運籌、轉運、倉庫、展示中心、通路/供應商的鏈結平台，協助企業打破東南亞行銷的障礙。另一方面，政府在背後協調廠商、籌組台商聯盟，爭取在東協投資更大的談判籌碼。同時，定期發表新南向政策白皮書，掌握資訊，以利滾動式管理、政策調整。

其次，鏈結美國、東協，使台灣成為亞太地區的樞紐：只和東協國家經貿、投資，勢必落入要素均等化（和相對所得較低的國家貿易，投資、薪資水準會被拉低）、薪水停滯的困境。因此，鏈結美國AI、5G、AIoT等數位經濟的生態鏈，藉由投資創投、購併企業，並帶回技術商業模式，才能在技術、商業模式上繼續領先中國、東協，創造領先優勢。吸取美國技術、善用東協市場，台灣才能在亞太地區持續扮演樞紐地位。

其三，爭取和美國洽簽雙邊協定：台灣對美國而言，有半導體、電子資訊業上的優勢地位，同時，台灣可扮演協助美國再工業化的角色，創造高階就業機會，以及投資美國數位經濟領域的策略夥伴地位。當然，台灣也可透過投資美國、開放美豬、美牛、送口罩、酒精及相關生產設備至美國，爭取美國民眾的支持。如此，透過台美的定期經貿對談，進而發展成「貿易投資架構協定（TIFA）」、「經濟合作協定（ECA）」，最後達到「雙邊貿易協定（BTA）」的目標。

最後，掌握可以操之在我的部分，加速服務業的鬆綁、產業化，將10兆新台幣的超額儲蓄、30兆以上的保險基金導入長期照護、都市更新、雙語教育、國際醫療、資產管理等領域，帶動投資動能，精進商業模式，創造高階就業機會。當然，必須有回饋弱勢族群、回饋全民利益的配套，以及政府服務業主管部會產業化的績效指標（KPI），才能有效的運作。