最近大陸對搭機往返兩岸的旅客要求提出核酸檢驗陰性證明，航空公司都在對旅客的溫馨提醒中提到，世界衛生組織已經發佈新冠肺炎（COVID-19）的正名，檢測證明書如使用的非正確名稱，將拒絕入境。

COVID-19（武漢肺炎）的寫法算不算正確名稱？拉丁字母的正名早在2020年2月11日就發佈，是「新冠病毒病2019」的簡稱，至於新冠肺炎的中文是不是該組織明定的中文名稱，或者只是中文世界的醫界源於「嚴重特殊傳染性肺炎」的學名約定俗成的簡稱，則不得而知。可以肯定的是，武漢肺炎既非世界衛生組織明定的名稱，也絕對不是醫界的共識，只是傳染病爆發後，在台灣及少數國家新聞上的用語，2月12日以後，除了台灣就沒有再見於其他地方。

為利於資訊傳播，易讀易懂，各國應該還是有依其文字命名的自由，只是世界衛生組織根據前幾年的決議，明確排除以一個地理位置、動物、任何人類個體或群體為名，以免造成「污名化」，從這些說明應該可以推知，正式的拉丁名稱雖不禁止各國另以自己語言命名，但這個國際組織既以身作則的避免任何污名化的可能，各國的命名如果不照這個國際共識去做，縱然不會被制裁，若因此遭到某種報復措施，如否定其檢測證書效力而拒絕入境，將不會得到任何國際上的同情，應該是自明之理。這是各國都不再以武漢或中國為名的主要原因。

台灣是唯一的例外，如果不把川普總統算進去的話。川普因為認定新冠肺炎的爆發錯在中國大陸，所以即使在美國還沒宣布要退出世界衛生組織時，就刻意以中國肺炎稱呼。但總統的整個醫療團隊都沒有跟著使用這個名稱，更不要說官方文書，顯示醫療專業即使在政治風暴中心也還是有其底線。全世界的人都知道，川普是在玩他的大國政治，笑笑就過去了。玩不起大國政治的台灣呢？川普一走，我們真的就獨步全球了。

我們的政府首長在國會殿堂使用武漢肺炎，在機關內外行文中，用武漢肺炎，或者用COVID-19（武漢肺炎），影響所及，唯政府是從的大傳媒體（差不多七、八成了）也武漢到底。但法制上最重要的《防治及振興紓困條例》用的卻是最精準的「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）」，只是到了部會主管的行政規則又是滿紙COVID-19（武漢肺炎）。疾管署底下每天在電視上和民眾打招呼的中央流行疫情指揮中心，幾乎都用武漢肺炎，說新冠肺炎的好像已經是口誤，更不要說我們的佛西，陳時中總指揮了。醫師們寫病歷或者和實習醫師巡房時用語的精準，一直是白袍留在民眾心裡最深刻的印象。現在的感覺，好像碰到政治都可以沒有底線了。

回頭看核酸檢驗，證明書上到底是如何記載檢驗的項目，我不知道，但查了一下被指定檢驗機構的公告，顯然是配合指揮中心的「開放民眾自費檢驗COVID-19（武漢肺炎）申請規定」，絕大多數都套用了大陸航空公司所稱的「不正確」名稱，只有一兩家用的是新冠肺炎，如果檢測證明也是如此，這個關起門來精神勝利的把戲真的就要讓人當面捅破了。或者終究還是面對現實，摸摸鼻子把規定改成正確名稱？

我一直覺得，台灣真正可以驕傲的是我們追求文明的態度，只要保持這種態度，在國際事務上理直而氣平，我們自然有光。這個賭氣的錯誤不大，但如果還要硬撐，只怕連防疫的漂亮成績也會受到影響。自認更文明的中華民國，也許更該關注那幾位失蹤的公民記者，而不是拼了老命去汙名化武漢。

（作者為國立政治大學講座教授、前司法院大法官並任副院長）