「人若賺得全世界，卻喪了自己、賠上自己，有什麼益處呢？」從個人層次考量，選擇很清楚：保命最重要，留著青山在，不怕沒柴燒。但是，升高到國家總體層次，思路就不一樣了，任何一種防疫政策除了影響個人健康以外，也牽動國家整體運作與經濟發展，回顧2020年全球新冠抗疫過程，明顯出現兩條路線的鬥爭，最後集結表現在「大巴靈頓宣言」與「約翰‧史諾備忘錄」爭鋒，目前看來，史諾備忘錄暫且佔了上風，終究鹿死誰手，還待後續發展。

「大巴靈頓宣言」由三位知名學者領銜於10月4日於麻州「美國經濟研究所」提出，反對各國施行的封城措施，而提出一套稱做「焦點保護」的方案，認為只要對老人以及有長期疾病（心血管疾病、糖尿病、氣喘病...）的高風險群進行隔離保護即可，而其餘低風險者，即便感染，也能痊癒，從而形成「群體免疫」。他們反對無差別待遇的全面封鎖，因為把人關在家裡「對身體和精神健康產生了有害的影響」，對心理、民生和經濟都帶來嚴重損害。讓社會運作重回正軌，整個社群建立普遍群體免疫才是富有同情心的好方法。

三位學者分別來自史丹福大學、牛津大學以及哈佛大學，具有流行性病學、健康經濟學、免疫學、生物統計學、傳染模型學等多重專業身分。這份宣言自有其份量，也引起廣大迴響，全球已有77萬人簽署，簽署者集中於北美大陸與西歐諸國。

醫學界著名期刊「針絡」（Lancet）隨即在10月14日刊出「約翰‧史諾備忘錄」，同步展開全球連署，但只限於科學家與醫療專業人員，走的是菁英路線。該備忘錄反對「大巴靈頓宣言」所持的自由放任，認為實務上難以明確區分所謂「高風險」者，也無科學證據支持放任「低風險」者感染就能建立新冠病毒的群體免疫力。

多篇跨國比較研究已表明：強而有力的及時封城與強制戴口罩對於抑制新冠病毒肺炎確實有效，中國首發的1月23日武漢封城，以及後續的擴大實施，搭配以臨時搭建的方艙醫院將非緊急病患集中醫療，隔離於一般醫院之外，都是有效措施。中國目前僅累積不到10萬人案例，而管制鬆散，步調參差的美國卻有1900萬人確診，33萬人死亡。另方面，一向以社會福利體系完整，醫療資源豐厚稱道的瑞典也出現了43萬人確診，8400多人死亡的難堪紀錄，數字高於其他北歐國家5到10倍，成為所謂「瑞典悖論」，檢討原因，實係來自於該國衛生當局的「群體免疫」的「佛系療法」放任政策所致。

總結而言，在有效疫苗出現並廣泛施打之前，「群體免疫」的佛系療法看來並不可行，我們還是要守緊國門，戴好口罩。

（作者為台灣大學永續地球尖端科學研究中心兼任教授）