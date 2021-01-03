新年伊始，總統蔡英文發表新年談話，除了感謝全體國人團結防疫外，對兩岸關係部分則重申「我們不會冒進，也會堅守原則。只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話」。此外，對於兩岸民間交流部分，則表達「等疫情受到有效控制時，我們也期待兩岸人民會逐步恢復正常有序的交流，增加理解、減少誤解。」

蔡總統的新年談話基本延續去年總統勝選演說、520連任就職講話與雙十國慶談話等溫和穩健的基調，一方面，在顧及台灣尊嚴與立場的前提下，向對岸與華府等相關利益方提出持續致力維護台海和平穩定的戰略再保證；另一方面，則藉由再次宣示總統兩岸政策的基本立場與理念精神，為整個執政團隊與各級行政官員明確了施政方向與政策指引，亦具有再次確立提醒兩岸政策屬於總統憲法職權範疇的政治意涵。

尤其，自去年新冠疫情爆發以來，兩岸氛圍持續緊張，加上美中強化亞太區域的軍事競逐，兩岸雙方誤解誤判與緊張對立不斷升高，多少連帶影響兩岸民間的交流。尤其，在防疫優先的政治現實下，有關衛生防疫部門權力不免相對膨脹，其雖面對承受防控疫情的強大壓力，卻也可能越位主導而非協調配合執行疫情之下的兩岸交流與往來，特別是當夾雜著疫情變數與兩岸氛圍的雙重因素下，不免令外界產生政府是否有意藉由疫情之故，對兩岸交流採取政策緊縮的誤解。而總統的新年談話，則有助化解各界此一疑慮，並為執政團隊律定今後的方向。

對於蔡總統的新年談話，對岸有關部門發言人也迅速作出了回應，一方面強調「兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，是任何人任何勢力都無法改變的」；另一方面，則又批評「造成當前兩岸關係緊張動蕩的根源，是民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的『九二共識』，加緊與外部勢力勾連，不斷進行謀獨挑釁」，甚至呼籲民進黨當局「早日撤除人為障礙，多做符合兩岸民意的事，才是順應兩岸交流大勢的正道。」

對於上述如此令人熟悉而又僵化制式的回應，蔡總統對於兩岸恢復對話的良好願望與期待，短期乃至其第二個任期內，恐怕是機會不大。台海近期雖不致有戰端，但政治僵局與對抗局面恐將持續難解，而這果真是北京當局所期望的結果？

只不過，明明是對岸設置了「九二共識」這四個字的政治前提，而成為當前兩岸官方交流對話的「人為障礙」，卻反而指控他人的不是；另一方面，則不斷強調兩岸一中的法理事實，卻又對於蔡英文總統多次提出的「遵循中華民國憲法與兩岸人民條例處理兩岸事務」的立場消極以對，置若罔聞，無視其中所釋出的重大善意，未免顯得矛盾。

相對對岸此前立場，綜觀陸委會去年民調顯示：首先，在兩岸恢復對話部分，有7成的台灣民眾支持蔡總統提出的「遵循中華民國憲法與兩岸人民條例處理兩岸事務」的立場；對於蔡總統提出的希望在「和平、對等、民主、對話」基礎上促成兩岸互動，有高達近9成的民眾表示支持；而對於蔡總統提出的「雙方都有責任謀求兩岸關係的長遠相處之道」等倡議，有超過8成（81.6%）的民眾表示支持。而上述3項議題的不支持者，則均不到1成。

其次，對疫情下兩岸交流部分，有近7成（69.3%）的台灣民眾支持蔡總統今年初對岸疫情吃緊時提出「在台灣防疫工作行有餘力之處，對中國大陸提供必要協助」的主張，是不支持者（23.7%）的2.9倍；對政府在考量商務、教育及人道需求，在疫情管控得宜下，未來進一步恢復兩岸人員往來交流，有高達76.9%的民眾表示贊成，是不贊成者（17.8%）的4.3倍。

如何正面回應上述支持對話交流的民心，難道不比「九二共識」這4個字更重要？

兩岸交流歷經40年風雨，此刻正如狄更斯《雙城記》裡所描述的?「這是最好的時代，也是最壞的時代；這是智慧的時代，也是愚蠢的時代。」邁向新時代，深盼兩岸都能進一步展現智慧，避免得到愚蠢的結果！

（作者為兩岸政策協會祕書長）