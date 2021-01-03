退輔會成立的目的是「統籌辦理輔導榮民…就業、就醫、就養及一般服務照顧等工作」。揆諸退輔會副主委李文忠在歲末年終的一些談話，可說與退輔會的工作完全無關，退輔會副主委明顯不務正業，有虧職守，對不起榮民弟兄。

退輔會原定在去年12月18日下午舉行記者會，由副主委李文忠主持，但是記者會臨時取消，改發新聞稿說明蘇偉碩醫師已離開高雄榮總，呼籲媒體及蘇先生勿再以其曾為榮總醫師身分發表言論。蘇醫師的論述屬科學範疇，並非全無所本。蘇已遭綠營圍剿，衛福部長也已提告，毫無業務關係的李先生從旁踹出一腳，令人不解。

李先生在去年12月31日接受廣播專訪時自信表示，「我是歷史上做得最好的副主委」，他又說看不起連戰、馬英九、柯文哲、黃國昌等，這些人不是不要臉，便是渾球，發動罷免吳思瑤的羅智強也是渾球。

李先生的言論自然引起爭議，譬如沈政男醫師要他別再以「台大退學生」身分行走政壇，以及發表退學事件的不實言論。事實上，沈醫師說李在1981年因為英文三修沒過而被退學是不正確的，這不能怪沈醫師，因為連維基百科、台灣百科或政治人物如立委范雲等有關李先生的一些介紹或說法與事實都有些出入。

早期大學的學則規定，修課學分達二分之一不及格即予退學。李先生在民國67年考進當年錄取分數極高的台大外文系，70年大三時因成績不佳被退學。被退學的李先生旋即考進台大政治系國關組，可見自聞名的台中一中畢業的李先生非常聰明，只要稍微用心，應付台大的課業應是遊刃有餘。可惜原是國民黨忠貞黨員的李先生後來熱中當時所謂的黨外運動，荒廢了學業，75年政治系4年級時又因過半學分不及格被台大二度退學。

李先生第一次被退學時沒有抗議，第二次被退學時則抗議不斷，也引起部分學生與校外人士的聲援，聲稱是政治迫害。

當年台大政治系國關組的學生除大一英文外，還要必修大二英文，由外文系支援師資。74年我接下該課，第一學期結束繳交成績後，有天深夜李先生帶了幾個人到我家。他說他沒有修我的課，學校卻說他有修，而且逕自給了零分，讓他達到退學標準。他請我幫忙給張證明，證明我沒給他成績。我以前完全沒看過李先生，查了點名計分單也沒他的名字，於是我寫了簡單的證明，結果次日的報紙刊登了我的證明書。

那幾年台大剛開始試行電腦化，點名計分單偶有錯誤。從前沒有網路，當然沒有線上選課，學生須拿選課單請任課老師簽名，簽了名的選課單交給課務組。老師收到的點名計分單如果漏掉學生名字，只要補登且學生有上課和參加考試，學期末老師送出成績，教務出核對選課單無誤，學生便可獲得學分。

我的證明書上報後，羅銅壁教務長約我見面解釋。他拿出李先生的大二英文選課單，選課單有我的簽名，不過不是我的筆跡。羅先生說筆跡不是重點，教務處不會、也不可能核對每張選課單的筆跡。只要學生交回有任課老師簽名的選課單，該選課單即為有效。李先生交回有效的選課單，而任課老師沒有交出該生的成績，該科成績即以零分計。至於偽造簽名部分，羅先生說學校是教育機關，不會提告學生。

所以李先生第二次被台大退學，不是因為只有大二英文三修未過，而是不及格科目過半。李先生為退學一事開了公聽會，除當面向我致歉外，也承認他在台大拿了24個零分。至於很多人說李先生因參加黨外活動而被退學，是政治迫害，這是汙名化台大的廉價說法。今天有不少在台上吃香喝辣的政治人物當年在台大時也非常活躍，有哪一個被政治迫害被退學了？

台大校訓有「勵學」兩字，學生可以參加校內或校外的活動，但是學生的本業是努力讀書和虛心學習，學生不應本末倒置，不務正業。李先生當年在台大時如果沒有不務正業，今天應該有更大的成就，造福更多人，不會還蹲在退輔會裡不務正業。

（作者為國立台灣大學退休教師）