每年元旦，大家總要細數一下今年的新政策，今年卻是少見大家關心新政策，因為所有人都被萊豬搞到頭昏，從民間到攤商再到政府，亂象不斷。

蔡政府從元旦開始開放萊豬進口，雖然從進口到出現在市面上，會有一定的時間落差，但民間已經是風聲鶴唳，許多民眾都說元旦開始不吃來路不明的豬肉，甚至為了攤商以改用台灣豬為由漲價而爭吵。

商家爭先恐後貼上「台灣豬」標籤，但幾家知名商家被踢爆使用進口豬，政府卻無能管理。更離譜的是：傳出民眾發現網路上可「直接購買」台灣豬貼紙，主管單位卻「不作為」，台灣豬標籤的可信度大打折扣。

中央政府則更是荒腔走板；行政院祭出五大萊豬措施，號稱可保障民眾健康，實際上卻完全禁止標示是否含萊劑，民眾無從分辨食用是否安全，地方政府則紛紛訂定萊豬的規範。這已經顯示蔡政府夠無能、夠荒唐了；結果歲末跨年夜，行政院由政務委員羅秉成搬出「憲法平等原則」，逕行宣告各縣市政府禁萊劑的食安自治條例違憲，全部予以撤銷。

政務委員有如「越級打怪」，可扮演大法官角色，宣布地方規範萊豬的法令全部違憲，還有比這更奇特又離譜的事嗎？更別提所持理由實在不堪與聞。而總統蔡英文除了再三重覆那個早被打臉的「融入全球經貿」理由外，又說出開放萊豬是當年馬政府答應做但「做不到」的事，這話既是要拖藍營下水，又要表功說自己「比較厲害」，把馬政府答應做卻做不到的事完成了，這種話術、如此厚顏，讓人稱奇。