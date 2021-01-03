台中市長盧秀燕堅決拒絕萊豬，當著美國在台協會（AIT）處長酈英傑及媒體面前拒絕萊豬，民進黨趁機攻擊盧市長失禮，更給國民黨扣上「親中反美」紅帽子，AIT也強勢反擊，指責「部分政治人物散布不實資訊」。國民黨擔心被貼上反美標籤，因而進退失據，反萊豬力道大減，民意支持度跟著滑落。

「親美」其實是國民黨的DNA，自抗日戰爭起，在蔣宋美齡大力奔走下，就和美國政界和媒體建立起深厚廣泛的人脈與情誼，一脈相傳。遷台後美國更是台灣安全與發展的支柱，自蔣經國之後的國民黨歷任領導高層，多有留學美國經歷。數年前維基解密暴露，台灣政治人物不分藍綠對美國政府逢迎爭寵，醜態百出。說國民黨反美，絕非事實。

但最近兩年，美國對民進黨百般支持，卻和國民黨漸行漸遠，加上民進黨對國民黨追殺圍剿，國民黨出現生死存亡的危機感。台灣畢竟不是美國的第51州，當美國為維護自身最大利益，卻和台灣利益發生衝突時，在野的國民黨比較容易做出順應民意、違逆「美意」的決策。

親美是國民黨的DNA

因此，國民黨輕易就被綠營扣上「反美」大帽子，或被有心人分化挑撥「親中派」、「親美派」路線之爭。每每逼使國民黨出面重申親美立場，也使得國民黨畏首畏尾、憂讒畏譏，失去監督的力量，坐困愁城。

要突破親美、反美二元對立困局，就必須認識到政治的本質。政治的本質不外敵友之分與彼消我長，也就是在弄清楚誰是敵人誰是朋友之後，使我方有更多朋友來削弱對方的力量。一言以蔽之就是聯合與鬥爭。但在快速變動的世界情勢及險峻複雜的國際政治下，敵友難分，盟友的一個作為可能立刻成為豬隊友，反之，敵人的神來一筆也能成為助我的一臂之力。所以「一面倒」的路線認定敵友之分也就越來越難應付變局。

所以傳統的聯合朋友鬥爭敵人的路線之爭觀念必須改變，必須更有彈性地採取「既聯合又鬥爭」的作法，根據各種特定議題與利益選擇結盟與對抗。

所謂既聯合又鬥爭，就是不再死認某一相關方為敵友，而是根據自身利益與外在環境，在特定議題與立場上建立敵友關係，維持靈活的自主性與能動性。例如，國民黨在主張民族共榮、反對骨肉相殘上與大陸一致，但在國家主權獨立的議題上就有矛盾；國民黨在民主價值與區域安全上與美國一致，但是在竭澤而漁的軍購及犧牲國人健康的萊豬問題上，則站在民眾福祉的一方。

既聯合又鬥爭應付變局

一面倒的親美或反美，是舊時代的冷戰思維，是對新冷戰的假想，更是對美國新冷戰紅利的幻想。冷戰時代，台灣曾經從美國獲得許多支援，經濟上每年大約得到1億美元貸款，並開放市場讓台灣走上工業化道路；政治上維持兩國邦交、支持中華民國的國際地位與聯合國席位；軍事上簽有《中美共同防禦條約》協防台灣；在基礎建設、技術轉移及教育合作上也都投入不少資源。如今美國保護主義當道，「美國優先」口號震天價響，川普打台灣牌淋漓盡致，卻未跨越建交、駐軍兩紅線，未見新冷戰紅利，只見軍購日增、開放萊豬。

許多國家領袖明白反對在中美之間選邊，新加坡總理李顯龍在美國期刊《外交政策》上發文，表示亞太國家不希望在兩強之間選邊，並擔心兩強之爭會毀掉長久以來該地區的榮景。德國總理梅克爾在多個場合表達，與中國的合作是重大的戰略機遇。法國也表示歐洲不會陷入選邊站的邏輯中。英國首席大臣兼外交大臣拉布也表示，不贊成重蹈過時的冷戰思維，主張保持理性、成熟、坦誠的對話溝通，推進務實合作。

去年11月大陸與亞太地區的其他14國共同簽署了《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP），共組世界上最大的自由貿易區，接著又與歐盟簽署「中歐投資協定」，大陸與世界主要國家的經貿結合更密切，我們很難想像新冷戰的出現。

沒有新冷戰，所謂親美、反美都是假議題。兩大之間難為小，但善用地緣政治優勢與政治智慧，長袖善舞、左右逢源也非罕見，新加坡、菲律賓、越南都有可為參考借鏡之處。政治沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友。只有根據國家利益與人民福祉，做出既聯合又鬥爭的靈活策略，國民黨自能走出親美／反美的二元對立陷阱。