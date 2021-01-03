南韓發行量最大的《朝鮮日報》，在去年底報導台灣2020年經濟成長率為全球2千萬以上人口國家的第1名，不僅超過南韓也領先中國大陸；南韓已連續3年落後台灣。該報導指稱，之所以如此，就是因為兩國政府「對中國的態度」不同，台灣與中國堂堂對抗，而南韓則把中國「敬奉為上級國家」。該報導也認為，若南韓文在寅政府繼續將希望放在中國，將造成經濟繼續惡化並逐漸被台灣拉開差距。這種「反中」觀點符合國內某些媒體立場，因此喜孜孜地當成重大新聞顯著報導。

然而，台灣的經濟表現其實只是一般，因其他國家多有不按經濟規律辦事，或對疫情掉以輕心，導致經濟表現失色，這和是否與中國「對抗」完全無關。若將這則立論錯誤的報導當成台灣「反中」是正確的「鐵證」，和經濟超越南韓的明證，據以強化「仇中」意識形態，並操作未來兩岸政策的話，極可能會遭到經濟規律的反噬，不可不慎。

首先，台灣去年經濟成長率雖極可能超過中國大陸，但說是2千萬以上人口國家的第1名，很可能是「假消息」。IMF去年10月公布的經濟預測中，的確低估了台灣表現；但在她的預測中，還是有埃及(3.5%)和孟加拉(3.8%)兩個人口上億的國家被預測成長率超過台灣甚多。因此，台灣經濟表現可說是中大型「先進經濟體」的首位，但應不會是人口2千萬以上國家的第1。

其次，台灣經濟的「好表現」，當然是來自疫情並不嚴重，得以維持基本正常的經濟和社會運作。但疫情不嚴重，絕不是反中或親中所造成，而是大體上按照防疫專業施政、不太受政治干擾，加上民眾吸取上次SARS教訓，全力配合戴口罩並維持社交距離防疫，所獲得的合理成果。及早對大陸停航是因一開始大陸疫情嚴重，若不停航將難以避免大量破口，和是否為經濟對抗根本無關，《朝鮮日報》已經過度解讀了。

南韓近3年經濟表現不佳，主因在於為討好勞工選票，過度調高基本工資，導致大量中小企業無力維持，減少雇用勞工甚至關閉退場所致。硬將其和對中國態度相連，是一種錯誤連結，也模糊了問題焦點。

事實上，文在寅總統是理性地在美、中兩大經濟體間維持平衡往來，並未偏向北京。南韓和美國簽署的自由貿易協定（FTA）在2012年生效，但是和中國的FTA是在2015年才生效，2020年底又簽署《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP），讓經濟依賴分散到亞太14國中，何來對中國「敬奉為上級國家」？《朝鮮日報》提到文在寅2017年因薩德飛彈而訪問北京時受到冷淡對待，諷刺他抱中國大腿，卻刻意不提文在寅同年就職後出國訪問第一站就是去美國；去年11月美國總統大選一結束，南韓外長也立刻訪美。扭曲文在寅政府討好中國大陸，其實是欲加之罪。

別忘了，今年台灣經濟成長被預測將超過4%，但中國大陸被預測將達8%；若這兩者都正確，難道這些媒體屆時又要認為這是「反中」的結果嗎？

（作者為華梵大學人文教育中心兼任特聘教授）