《中歐投資協定》生效後，大陸將對歐洲企業開放飛機製造、電動汽車、機械、雲端服務、金融和私人醫療等產業；顯示大陸進一步開放市場的決心，大陸將帶動周邊經濟體，成為拉動全球經濟的重要力量。

以電動汽車為例，大陸改革開放以來，汽車工業雖迅猛發展，但過去在傳統汽車行業走的是「以市場換技術」、「以合資套技術」的路線，這個路線早受到許多人批評，經營發展了數十年，合資沒有讓大陸國有車企更上層樓，反而逐漸淪為外資車企的代工廠。

在電動汽車的發展上，大陸拋棄了過去合資車企50對50的持股比例限制等舊思維，2019核准特斯拉（Tesla）在上海設立獨資工廠，成為大陸汽車行業首家外資獨資整車廠，上海市政府還給予土地、貸款等一系列政策優惠。這其實是因應中美貿易戰和總結過去經驗，為了新技術產業發展的迅猛開放措施，一次開發、整套引入，強迫縮短學習曲線。

在疫情時代，催生電動車發展，Tesla成為美股最大驚奇，加上拜登上台後，新能源發展已是確定的政策，歐洲車也必須搶搭這班列車，德國大眾汽車早已斬獲傳統汽車可觀的市場，如今更瞄準電動車市場，最近在美國股市很熱門的固態電池廠商QuantumScape，公開上市前曾向大眾汽車募集3.8億美元資金，新的固態電池將讓電動車更快普及，加上《中歐投資協定》，相信大眾不會讓特斯拉獨占大陸電動車市場。

今年低基數及全球經濟由疫情中復甦，包括野村證券在內的一些金融機構預期，大陸GDP成長將可至9%。大陸可望帶領亞洲新興經濟體復甦，隨著大陸更進一步開放，其內需市場對全球來說更加重要，大陸將成為全球最重要市場，大陸不再「以市場換技術」，而是「以市場換繁榮」。