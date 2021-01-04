胡雪巖略一思索：「大人不能只恢復福建局面，卻放棄台灣戰場。」不言可知，如果台灣收復是由他人完成，必將成為左宗棠仕途的污點。

左宗棠：「台灣戰事不易，我又忙於福建，中間隔著台海，多有不便。」

胡雪巖：「可否聽我一言。」

左宗棠拍掌：「固所願也，不敢求爾。」

胡雪巖獻計：「不妨如此。」

左宗棠拍掌：「此計大妙！」

八月十九日，左宗棠在福州馬尾設立福州船政局，設有鐵廠、馬尾造船廠和船政學堂，是第一個新式造船廠，有利於跨海用兵。

軍隊餓到奄奄一息

左宗棠繼續從府城猛攻，漸漸推進到了嘉義。

曾國藩抵台，從淡水穩扎穩打，步步為營，也站穩了艋舺。

曾國藩到台灣不久，民間開始有傳言說：林文察求得的籤詩，其實是預言他的末日，「得安寧」就是長眠，至於「貴人」指的是平定太平天國的曾國藩，而最後一句「兇事脫出見太平」，「太平」當然就是指天國了。還有流傳說：「貴人」與「見太平」指的是曾國藩，媽祖預言了朝廷派他來台灣平亂。

民心頗受影響。

林文察大怒：「一定是曾國藩放出來的謠言！」

左宗棠與曾國藩都覺得這場仗難打。太平軍雖然聲勢浩大，但是背離傳統宗教與儒家思想，可以動員鄉勇保家衛道，可是台灣的大瀛國既信仰媽祖又強調保衛鄉土，外地調來的綠營與鄉勇反而變成了入侵者。

天命二年八月，清軍跟大瀛軍爭奪嘉義，來回數次，死傷數千。

大瀛國嘉義總督賴得福撂話：「我不但要反攻嘉義，還要把左宗棠的福州打下來。得福、得福，註定要得到福州，到時再請皇帝封我福王。」

結果賴得福在衝鋒陷陣時中炮陣亡。

同一天，福州開來的運兵船遇上颱風而沉沒。

消息傳來，大瀛軍相信這是賴得福顯靈，奮勇衝殺。左宗棠後退回府城。

天命二年十月，曾國藩包圍竹塹，勸說當地的鄉紳就算不協助官兵，也應該保持中立。

此一分化策略奏效，城中大瀛軍的外援斷絕，大瀛國淡水總督徐必成與軍隊餓到奄奄一息，無力再戰。城破。

楊廷鰲這時正在竹塹，城破之時受創罹難。

戰火在天命二年的除夕之前，燒到了彰化外圍。戰事激烈，大瀛帝國許多開國功臣都已戰死。

武親王兼左丞相兼兵部尚書林文明親自帶領精銳部隊死守斗六城，雖然陷入重兵包圍，但是仍然勇猛，經常突圍攻擊，牽制左宗棠的北上。

皇宮禁衛軍統領林連招奉派兼任彰化總督，帶領大瀛國的禁衛軍死守大安溪防線。當日在浙江打仗，林連招聽賴得福跟李財聊起何桂清從書僮當上總督的故事，心想：「阿財如果還在，現在應該也當上總督了。」想到賴得福戰歿了，頗感唏噓。

除夕這天，林文察回到阿罩霧林家跟家人團聚。他天性不喜歡奢糜，稱帝之後的生活起居跟以前差別不大，常跟全家一起圍爐聚餐。如今戰情吃緊，能好好吃一頓飯也彌足珍貴。

這頓飯氣氛低迷。先前不管戰情如何，林文察都不讓外界的紛擾影響母親的心情。但是林文明陷入苦戰，很久沒有回阿罩霧林家了。一天前，林連招中炮而死，林小蘭衝進敵軍以死殉夫。

飯後戴蔥娘問林文察：「戰況不如預期？。」

林文察：「戰事陷入僵持，百姓痛苦。有人建議刺殺曾、左二位。」

戴蔥娘：「然後問題會解決嗎？」

林文察搖頭：「不會。原以為清廷很快就會分崩離析，沒想到並非如此。刺殺了曾國藩與左宗棠，可能換上李鴻章與劉坤一，還是沒完沒了。」

戴蔥娘：「撐得下去嗎？」

林文察：「只守彰化不是問題，可以苦撐待變，只是百姓必定不好受。」他在開國之初宣布田賦減半，如今因為戰事延燒，以預借名義先徵募的款項早已超過本來的田賦數倍，連年陣亡的台勇更達到了數萬人。

戴蔥娘：「不妨跟清廷談判，隔海分治、稱臣進貢？」

林文察微笑：「不得已也只好如此了。」他其實已經派林文鳳接觸過了，但是左宗棠那邊回話：兩宮太后與同治皇帝談也不願意談。林文察看到母親又增添了不少皺紋與白髮，心中不安。

想起剛剛圍爐的氣氛，人人都在強顏歡笑，臉上卻藏不住憂愁，這是自己想要追求的平安媽？林文察自問，卻沒有答案。

夜晚寂靜，彷彿可以聽到遠方的炮聲。林文察知道這時已無路可退，想起自己連累百姓，接下來還可能禍延母親等家人，不知不覺走入大廳，來到媽祖神像忍不住俯跪叩拜，祈求指引。

稱帝之前的擺設

接連幾天日夜憂思，一旦跪倒頓覺疲憊不堪，直欲睡去。

「孝廉公楊廷鰲求見。」家丁傳話。

「楊老師？他不是死了嗎？」林文察聽了一驚，整個人清醒過來。楊廷鰲幾個月前到竹塹拜訪林占梅，卻遇上曾國藩大軍圍城，城破而死。

「快請。」林文察趕緊起身，心想：「莫非楊老師當日沒死？」環顧周遭，卻發現大廳燭火明亮許多，再一看，擺設跟剛剛自己進來的時候也不一樣。

「這不是我稱帝之前的擺設嗎？什麼時候改回來了？」林文察納悶。

「文察，孝廉公到了。」

林文察聽到這聲音嚇一跳，一看果然是林連招。

林文察大喜：「連招，你回來了！」雙手緊抓林連招雙臂。

林連招滿臉訝異：「從哪裡回來？」

林文察發現，眼前的這個林連招年輕了許多，不是先前帶兵出征的那個林連招。而且，林連招竟然是稱他名字而不是皇上。他升任提督之後，家人在外已改稱他官銜，但是在家裡還是叫名字。稱帝之後，不分內外都改稱他為皇上。

楊廷鰲走了進來：「軍門大人，老夫來看你了。」

林文察心中訝異：「建國稱帝都已三年，怎麼老師還叫我軍門？」

楊廷鰲看林文察反應奇異，又叫了一聲：「軍門？文察？」

林文察回過神來：「老師您先請這邊坐，我，我去倒杯茶。」說完快步走出大廳。

林連招一愣：「倒杯茶？」放著好幾個家丁不叫喚，自己去倒茶？ （待續）