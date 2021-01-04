蔡英文總統的元旦文告，提出希望兩岸民間疫後恢復交流，大陸並不領情，最重要原因就是言行不一，從去年初以來，蔡英文的談話，與行政院的作法，完全兩回事，到底是唱雙簧，還是政令不出總統府，若不能釐清，兩岸關係將難好轉。

去年新冠疫情爆發後，因為兩岸往來要隔離至少28天，許多交流活動中止屬正常，但我方阻擋陸配非婚生子女來台，陸生返台就學也是一再被擋後才放行；如今疫苗研發出，不少國家開始施打，按理政府應該就恢復民間交流試水溫，怎知從下架大陸童書，到管控兩岸學術視訊交流，對兩岸民間交流，是卡的更嚴，這要讓大陸如何相信台灣願意在疫後恢復交流。

放眼過去一年，大陸方面無意阻斷兩岸民間交流，還設專案讓台灣來賓免隔離，或是視訊進行；反而是我方暫停大陸專業人士來台，兩岸交流台灣場的視訊，明明無關政治，也要躲躲藏藏，深怕被綠媒發現後，扣上紅帽無法翻身。

恢復兩岸民間交流，操之在我方，根本不用對大陸喊話。

如果蔡英文與蘇貞昌是互扮黑白臉，在拜登準備接任美國總統之際，民進黨的兩岸路線不調整也不行，雙簧看來是唱不下去；如果是政令不出總統府，那問題就更嚴重，蔡英文的和解還要被綁在行政院的戰車上多久呢？