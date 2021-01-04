跨年夜，台北市、桃園市利用「天網」揪出有自主健康管理者違反參加大型集會的規定，儘管中央疫情指揮中心已正名為「電子圍籬2.0」，強調不是對全民監控，但連桃園市長鄭文燦都認為應建立規範，顯然有爭議。

科技日新月益，利用科技偵查犯罪已是大勢所趨，司法機關透過電信技術，結合路口監視器、地理資訊系統以及人臉辨識系統，成為打擊犯罪利器，包括在各國猖獗犯案多年的一銀盜領案外籍嫌犯，最後也敗在台灣電子城牆之下。

如今因應新冠肺炎疫情，指揮中心依《傳染病防治法》等規定，運用手機定位監控居家隔離、居家檢疫者，一旦離開被監控地點即會發出通知，警方也會利用各種科技偵查追監，避免監控者成為傳染者。

這基於防疫本無可厚非，然而隨著英國變種病毒入侵，原本低傳染可以外出的自主健康管理者頓時成為監控對象，陳時中一句「天網一定查得到違規者」，更讓外界生疑。

首先，天網針對的是自主健康管理者，其傳染性低卻人數眾多，必須要有更明確的法律授權。其次，官方未先說明包括監控期限，以及何時銷毀資料，以致朝野立委都要求訂出SOP規範。這就好像紐籍機師衍生疫調外流風波，陳時中嗆告議員後，才搬出疫調3原則。如今天網惹議，陳時中也才表示有關防疫需求所蒐集的資訊，28天後就會銷毀。

這作法當初是針對實聯制訂下的指引，動用電子監控有無符合資料最小化的比例原則，指揮中心有必要再說清楚，否則將如同胎死腹中的「科技偵查法」一樣，遭質疑檢調是藉機擴權。防疫不能無限上綱，更不可無法無天，否則難保老大哥有一天不會借殼上市。