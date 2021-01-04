因新冠肺炎疫情嚴峻，各國邊境關閉以來，跨國旅行成為極度擾人的負擔，包括出國前檢疫、獲取檢測證明，到達目的地再進行篩檢、隔離，完成商務任務或民眾返國後進入社區前，再次進行篩檢、隔離2周等，近1個月的過程昂貴冗長，不僅勞民傷財，也令人精疲力盡。

，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，自2021年元月1日起，非本國籍人士將暫緩來台1個月，此舉被視為將鎖國1個月。2日，中央宣布1月15日後居家檢疫要1人1戶，造成居檢一房難求，造成台商被迫取消返鄉計畫，留在原地過年。

但隨著經濟活動需求，許多人期待2021年逐步恢復跨國旅行，且對於商務活動而言，透過視訊會議雖可以有效解決許多溝通上的需求，但部分商務活動還是需要實體互動才能完成，但未來要跨國旅行，各國或是各個機場之間的認證機制可能不能只是一般護照，護照上還應配備電子疫苗護照，記錄新冠病毒檢測或疫苗施打資訊。近期更有台商呼籲，未來若有國際組織認證的電子疫苗證明，希望政府可縮短隔離時間，推動疫苗泡泡。

2020年10月，依據世界經濟論壇和瑞士非營利組織「共有計畫基金」合作的共同通行證計畫（CommonPass），透過建立統一的標準，只要旅客在認可的醫療機構檢疫，利用手機應用程式，以網路上傳病毒檢測結果和疫苗接種證明等數位證明書，旅客搭機前，出示手機上的數位證明書，搭機到參與這項計畫的各國後不須再檢疫和隔離。2020年12月16日，依據IATA旅行交通證報告，為了驗證身分，旅行者需要將IATA旅行通行證與護照或電子護照串連起來。旅行者將可免費的下載應用程序，並將與選定的和建立的實驗室合作，依據WHO制訂的統一的標準，將Covid-19的測試結果與疫苗接種數位證明與旅行通行證持有者驗證身分安全地串連起來。

面對後疫情世代的來臨，且因應未來旅遊業、航空業及工作上急需跨國旅行者需求，政府必須未雨綢繆，在維護全民健康原則下，如何讓健康旅客能透過一個各國都認可的電子疫苗護照快速通關，以減少勞民傷財。但觀察現況，我國指揮中心、內政部、交通部等相關單位或平台尚未有更明確的訊息與相關政策。

另外，依據WEF及IATA等國際組織報告均指出，共同通行證的推動牽涉數位證明書可驗證性、隱私與個資防護、數據安全性、通用性等相關問題，政府應盡早研擬我國Covid-19的測試結果或未來已接種疫苗證明如何與國際往來之共同通行證或旅行交通證統一標準、哪些醫療機構檢疫列入世界組織認可、共同通行證在我國是否全國機場通用等相關政策與修法，並針對資安政策及調整研擬相關配套措施，例如：民眾個資的蒐集、處理和利用應符合歐盟通用資料保護規則（GDPR）條款對於個資保護的規範和要求。（作者陳宜民為國政基金會永續發展組召集人、維穗高級助理研究員）