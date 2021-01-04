美國川普政府的4年任期內，各種怪異情況不斷；甚至在臨下台之際也還笑話不止；真是令人嘆為觀止！

日前，美國白宮國家安全會議副顧問博明，第二度為文，推崇悼念曾被譽為大陸新冠病毒吹哨者第一人的醫師李文亮，讚譽他為「五四精神繼承人」。李文亮醫師在大陸相關方面的定位容有爭議，但其身為醫師的人格特質令人敬佩則是無庸置疑。然美國白宮兩度搞錯何謂五四運動，且以「五四精神繼承人」來讚譽李文亮，真是令人有點啼笑皆非。只能說是美國政府無人矣！

所謂啼笑皆非，是指當博明以五四精神繼承人讚譽李文亮時，不知對民國8年的五四運動知道多少？而他所說的「五四精神」和五四運動又有沒有關聯？

稍有近代史概念的人都知道，五四運動的崛起，乃緣於一次世界大戰結束後，在法國的巴黎和會上，一次大戰的戰勝國卻屈從於日本意圖，意欲把德國於戰前在中國山東的不當利益，不歸還中國而直接轉交給日本；消息傳回，引發中國人民的憤怒，遂於民國8年的5月4日，展開全面性、大規模的示威行動。

此一行動所體現的精神是當時的愛國主義，這清楚可見於當時「五四運動」的要求：「內除國賊、外爭國權」。現在以五四精神來形容李醫師，不知美國國安會是如何個想法？難道是讚譽他反抗西方帝國主義在新冠疫情上對中國大陸的壓迫？或者更不堪的是認為李文亮醫師是國賊？

其實，美國高階官員在公開發言中，有關中國近代史上所出現的錯誤並非絕無僅有。副總統彭斯於2018年10月上旬，在美國哈德遜研究所演說中所犯的中國近代史錯誤更是造成一陣風波。而博明本人，早在去年5月4日，對中共的喊話時，就犯過和這次同樣的錯誤。他當時即是第一次把李文亮醫師稱為五四精神繼承人；博明在一場於美國維吉尼亞大學的演說中，首度錯誤地把五四運動與同時的「新文化運動」攪在一起，並把「新文化運動」中所高呼的口號「把德先生和賽先生請到中國來」，誤植為五四運動的訴求。這大概是沒人告訴他這個歷史錯誤，所以這回又拿出來講。

其實，這也不能特別去怪什麼人，因為美國政府對於整個中國政策概念的混亂，已非一天兩天。早在1970年代開始，美國政府中尤其是外交相關部門，大致維持一個不變的傳統，即是在相關重要部門一定有所謂的「中國通」存在，以為重大決策時諮詢所需；這個傳統在歐巴馬上任後，希拉蕊出任國務卿時始遭斬斷。然以歐巴馬政府仍能依循、尊重傳統的外交專業概念，所以仍能維持美國與中共關係於不墜；但在川普上台之後，不但政府內沒有中國問題專家，就連尊重傳統外交專業也無法維持，於是出現當前這種張冠李戴、張飛戰岳飛的錯誤，亦不須驚訝。

且看拜登政府會如何去面對這個未來必然是關係重大的議題吧！（作者為資深媒體人）