歐洲與中國大陸簽署投資協定，美國政府無論是川普的高層官員或者拜登團隊均嚴詞批評，但又怎樣？尤其拜登團隊已多次言明，就任後首要工作之一就是聯合歐洲傳統盟邦共商因應中國經濟擴張之道，因此再三放話阻撓「中歐投資協定」的簽署。然而，事後證明，歐洲根本無視美國的警告。緊接著，蔡總統在元旦祝詞中提議兩岸恢復交流，實際上已是放低姿態求和。以上兩件事看似無關，其實緊密相連，連動的最後必然導向美國新政府將如何對待蔡政府？我的結論是，美國政府為了己利，終將棄蔡政府而去。

首先，為何歐洲不理會拜登團隊的警告？川普已破壞美歐的互信，拜登希望重建，問題在於已破壞的東西欲重建需要時間和過程。川普退出歐洲全力支持的《伊朗核協議》、《巴黎氣候協定》，單方面對德、法貨品增稅，突然單方面從德國撤出部分美軍，同時強力指導歐洲的對外政策，把歐洲國家領袖當成小弟般使喚。川普單邊主義事實上令所有國家都某種程度地覺醒，痛下決心走自己的路。現在，拜登表明要重返一些國際組織，以重建美歐互信。問題是，川普還要繼續鬧下去，即使拜登正式接任總統，共和黨政客也不會放過拜登，肯定天天唱衰，事事阻撓。

美國未來如何，殊難意料。歐洲不可能把自己的利益押在未來不確定的美國上，拜登必須用事實證明自己能夠掌握美國政局，真正有能力實現承諾，重返過去美國自己所推動的國際組織，互信才能逐步恢復。問題是，歐洲不能空等，新冠肺炎重創歐洲經濟，失業激增，社會不安，此時更加打入中國市場，自然重要無比。剛好，美國處於權力更替期間，加上川普造成的混亂，顯得脆弱，無力對外施壓。因此，簽署「中歐投資協定」剛好提供歐洲彰顯外交主權的重大契機。

更有甚者，事情並不就此打住，而是國際局面的連動。美國的全球政策反映了美國的國力，不管是硬實力或軟實力，美國總統的所作所為如果超過美國國力，必然遭致反挫，削弱自身力量，同時傷害國際信賴感。川普是歷史上最自傷的美國總統，拜登上任後除了療傷止痛之外，美國必將更理性地評估本身的力量，並採取相應的對外政策。美國已經找不到願意共同抗中的國際夥伴，為了避免自我孤立，只能尋求與中國合作。這不是美國總統個人主觀意願的問題，而是新的國際權力平衡下必然的結果。

亳無疑問，在美國新政府眼中，蔡政府的抗中姿態已經沒有利用價值，相反地，反而是美中合作的絆腳石，必須技巧地移開。這也解釋了此刻蔡政府急著開放美國萊豬，接受美國塞過來的昂貴舊武器的原因，只不過是要緊抱住美國不要移情別戀，同時又對大陸擠出勉強的笑臉，以免日後真得要承擔單獨抗中的可怕局面。但這些都於事無補，美國終將棄蔡政府而去，更由於蔡政府側翼以醜陋方式無止境抹黑拜登，阻止他當選，這種拋棄說不定還帶著一絲快意。

（作者為資深媒體人）