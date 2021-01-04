關切美豬、美牛的健康疑慮，蘇偉碩醫師15年來立場如一，不因政黨更迭而變，他的堅持遭致某些醫界、學界圍剿，包括網紅招名威、林慶順教授等，這些批蘇的言論，核心要旨是，食用美豬不會超過安全攝取量，劑量決定毒性。

因為高舉劑量論，這些學者堅持零檢出違反科學。但他們無法辯護的是，迄今台灣政府仍規定瘦肉精是禁藥，如同農委會防檢局所公告的145種農藥一樣，農民不得使用，餵養豬牛、栽植蔬果都不行。反對零檢出的學者要不要也呼籲政府解禁農藥？

劑量決定毒性，的確是毒理學基本原理，曾任職美國國立環境醫學研究所的饒連財，在環保運動崛起的80年代，是台灣講授毒理學的先驅，其鑽研遠早於招名威等人。饒博士第一課開宗明義：「米飯吃多了也是毒」，此一立論承襲毒理學之父帕拉賽瑟斯（Paracelsus）的名言，他說，「萬物皆毒，無物不毒」，隨著劑量的增加，所有的物品都會從無害變成有毒。

作為擾動醫學觀念的叛逆者，帕拉賽瑟斯的文字尖銳但零碎，常有佳句，但少完整的論述，他的概念被後人引申，構築了現代毒理學，特別是當學者為食品添加物辯護時，帕拉賽瑟斯的「劑量決定毒性」是食品工業最好的護身符。

若說劑量決定毒性是真理，那零檢出就是檢驗不出劑量，豈不更好。食品工業代言人沒講出的是，生產線上為何非得置入添加物？為了讓食品可以像木乃伊一樣，經年保存；為了口感；為了顏色；為了包裝與運輸；為了減低成本、增加利潤等等。但不是為了健康。

帕拉賽瑟斯的立論必須放在當年醫界的環境下來檢視，他挑戰傳統學說，目的之一，釐清藥物是毒物，毒物即藥物。同樣地，援引「劑量決定毒性」為瘦肉精辯護者，不能將毒理學和社會現實脫勾來討論。依照毒理學，水喝太多人就會死，所以腎衰竭病患急診，搶救室的醫師打點滴時要考量水分造成的負擔。但現實上健康的人不可能短時間就吞灌足以致命的水量，所以水不是禁藥。為何瘦肉精與145種農藥是禁藥，就是考量農畜產業、食品工業的現實，有些物質，就是不能開放，一開放就有風險。

公共政策是利益與風險的選擇，毒理學只是選擇時的一項參考，不是公共政策的上位指導綱領。招名威與林慶順等人必須回答蘇偉碩提出的核心質疑。瘦肉精是禁藥，台灣豬不能吃，為何民進黨政府要開放讓台灣人吃。招名威說：「食安角度來說，人是吃餵了萊劑的豬肉，是吃豬肉不是吃萊劑。」事實是豬肉裡有瘦肉精，人吃豬肉的同時就吃下了瘦肉精，開放美國萊豬，就是民進黨政府開放讓台灣人吃瘦肉精。從食安角度，應該更關心瘦肉精餵養豬隻後的生物濃縮與生物累積，以及豬隻特定部位瘦肉精濃度較高的問題。

豬是單胃雜食生物體，一天必須進食數次以避免飢餓，人餵什麼豬就吃什麼，美國飼養豬，餵食方法多元，過期牛奶、大豆、玉米、蔬菜、蕃薯梗，加上工業生產的豬飼料，主流品牌就有十多種，豬不是非吃瘦肉精不可，當美國賣到俄羅斯、中國大陸與歐盟的豬都不含瘦肉精時，為何台灣政府要接受美國硬塞的萊豬？中國大陸可以用市場的力量，逼使美國豬產業改變餵養的作法，10年前，約7成的美國豬肉有瘦肉精，現在為了銷往中國大陸，只有兩成有瘦肉精，為何台灣不跟隨，反而要吃中國大陸吃剩的美國豬？

馬政府開放幼齡美牛時，設下三管五卡，姿態很清楚，對美牛有疑慮，只是不得不屈從白宮壓力，所以開放的同時有把關；此次從行政院長蘇貞昌到經濟部長王美花，為美國萊豬強勢說項，唯恐辯護不力，棄守各種把關措施，還阻止地方政府禁萊豬。元旦談話中，總統蔡英文提到萊豬說：「我要用最謙卑的心情，請所有國人同胞體諒」，若萊豬對健康毫無疑慮，蔡何須訴說委屈與體諒。蔡的表白告訴台灣人，開放萊豬是不得已，蔡狠狠地掌摑硬拗萊豬好話的蘇內閣。蘇貞昌之前跟著蔡的屁股後頭跟太緊，料不到蔡突然急轉彎，蘇煞車不及，活該撞牆。

（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）