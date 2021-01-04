2020年新冠肺炎席捲全球，全世界幾乎都籠罩在新冠疫情陰霾之中，社會瀰漫著一股恐懼不安的氛圍。人們除了擔心病毒帶來的危害之外，更擔心政府推行的防疫措施有權力濫用之虞，恐藉防疫之名、行壓迫人權之實。邁入2021年，新冠疫情持續延燒，「疫情戒嚴」造成的人權困境，短期間還看不到盡頭，但可察覺的是許多國家朝向「大政府」的領導方向發展，大政府時代已悄然到來。

台灣「大政府」領導態勢，不僅體現於對人民自由權利的過度限制和對陸籍人士的差別待遇，亦展現在打壓地方政府的自治權力上。過去一年裡，舉凡縣市政府想做的事情，例如空汙管控、疫情推演、疫調、普篩，乃至近期確診者足跡公布和制訂「萊克多巴胺零檢出」自治條例等議題，中央政府無一贊同，不是批評指責地方政府不當作為，就是直接宣告地方自治條例無效，甚至恐嚇地方政府，不從就開罰。

從下面的例子可見一斑：台中市政府引用《管制生煤自治條例》開罰台中火力發電廠，行政院即宣告該條例部分條文無效；彰化縣衛生局對居家檢疫者實施普篩，則被衛福部開罰；而針對萊豬進口議題，行政院更是高分貝地警告地方政府勿強硬執行「萊克多巴胺零檢出」之自治條例，否則恐讓基層公務員遭送懲戒。在民進黨政府的眼中，儼然容不下「地方自治」的存在。

我國係採中央與地方分權體制，憲法明文保障地方自治制度與權利，期經由實施地方自治，發揮「因地制宜」的地方特色，和維護地方民主運作，實現住民自治的政治理念，故「地方自治」具有分權制衡和深化民主的重要意義，是民主憲政之重要基礎。

「地方自治」的權限，主要體現在地方政府的行政權和立法權。在憲法和法律保障範圍內，地方政府享有獨立且自主決定權，國家應予尊重。前述涉及環境保護、衛生管理、農林漁牧等事項，均屬法定地方自治事項，地方政府本得自定法規並執法；且依大法官釋字738號解釋意旨，地方政府尚可基於公益考量、因地制宜，制訂更為嚴格的規範。

從2018縣市長選舉之後，看得出民進黨政府並不樂見地方政府發展提升自治權限，地方不滿中央干預自治事項時有所聞。新冠疫情加速形成「以中央政府為中心，地方政府只是配角」的政治局面。地方自治四處碰壁、施展不開，在中央政府強勢領導下，地方自治權力正逐漸萎縮消逝中。

國父曾說：「地方自治者，國之礎石也，礎不堅，則國不固。」鞏固統治權的方式不是以威懾人，而是以德服人，民進黨政府該懂得對地方政府放權與尊重，否則與該黨所唾棄的中共集權又有何不同？

（作者為國立清華大學通識教育中心副教授）