2020這一年已經過去，新冠肺炎病毒仍在全球持續蔓延沒有消停的跡象，疫情擾亂了全世界人們的生活節奏與習慣，我在成都的生活則從疫情爆發初始就口罩不離身，大家也都已經習慣不戴口罩出門就像「裸奔」的日子，出門遊玩的興致因為疫情的影響而大大降低，那天成都終於出現了難得的藍天白雲，望著湛藍的天空我思索著：難道如果疫情一直持續，我就要一直自我隔離在家裡不出去旅行了嗎？

於是乎我和我先生便來了一場說走就走的自駕遊旅行。

自駕遊這個詞彙是我在大陸才開始留意到的，或許是因為大陸幅員廣闊，各省的氣候與地形差異很大，出門旅行需要攜帶的行李很多，加上沿途常常有美不勝收的風景，自駕遊可隨時隨地駐足停留非常方便機動，因此成為許多人的首選。

▲隧道多到懷疑人生

這次是第一次長途自駕遊，我們在幾個心儀的目的地中選了一個離成都最近的先試點，那就是雲南省南方的西雙版納，單程約1400公里，車程大概18個小時。看到行車時間我們瞬間傻了，因為只有我先生一個人可以開車。考慮過搭飛機前往，但搭飛機就會限制了行李的內容，且下飛機後還要在當地租車，開別人的車多了些風險也不是很自在，所以我們還是決定開著自己的小白車出發了！

去程我們決定中途停兩站城市，第一站是昭通，我們下午從成都出發，一路上看到一些親切的地名，像是：板橋、中和等等，感覺很奇妙！

經過四川地界到達雲南已經是晚上了，外面烏鴉鴉的，加上下著小雨刮著風，一路上不是隧道就是超大橋梁，隧道多到讓人懷疑人生，其中有條隧道全長居然超過九公里，隧道出來沒幾秒緊接著下一個隧道。

進入隧道後我突然看到隧道出口是一片非常光亮的白牆，當時我們都很疲倦了，我心裡正納悶：前面的車一直往前開不就撞牆了嗎？當時我的腦袋因為太疲累而正處於低速運轉狀態，還沒來得及提醒我先生，就在我們的車快撞到白牆的時候，我才驚覺原來那都是霧氣。在很長的隧道裡居然突然起霧了，白牆是車燈反射在霧氣上給人的錯覺。

出了隧道緊接著又是大橋，橋邊有「注意橫風」的警示語，由於是夜間駕駛，我的腦子裡開始想像「橫風」對我們小白車的影響，因為如果沒有影響就不會有警告標語了，不過這也很好地說明標語們已經達到它們的警惕作用啦！

●八小時的風雨車程

經過漫長的暗黑道路，出了隧道沒多久居然看到不遠處的天空很亮，感覺很虛幻，因為周圍盡是漆黑一片，湊近看才發現是一大片高樓住宅的鑲邊LED燈光映照著夜空，線條組合而成的燈光就像建築師的手稿般勾勒出樓房的外觀，夢幻地就像沙漠中的海市蜃樓，而這也就意味著城市快到了！

到了昭通住宿的旅館已經是晚上九點了，雖然外面下著雨天氣也很冷，但開了八小時的車，我們早已腰酸背痛想走走路，也好好體驗一下當地的夜宵生活。

問了小攤上的小哥跟我們說夜市很近的，走路大概離旅館約十五分鐘，聽到十五分鐘的步行路程我便立馬決定打道回府，因為當地人說的十五分鐘實際大概會超過半小時，這也是我在大陸生活多年的體會，對於時間、距離、空間之類的量詞，兩岸人民的認知差異是很大的！

於是我們在雲南的第一餐，就是在旅館房間裡的泡麵加上當地的油煎豆腐，雖然很陽春但卻十分滿足，因為八小時的風雨車程讓我們覺得，自己歷劫到達雲南實在非常幸運。

在雲南，我先生都用四川話和當地人溝通毫無障礙，因為四川話和雲南話的發音其實有很多相似點，且很多四川人在雲南打工，因此在雲南說四川話可能會讓人感覺親切些，比較不會被當作「外地人」看待。就像隔天早餐時，我先生用四川話和餐廳阿姨溝通交流，誇讚阿姨的廚藝很好，阿姨因此也對我們特別熱情周到，所謂的「與人為善」應該就是旅行時的通關密碼吧！

●撫仙湖有海那麼大

沿著「渝昆高速」一路向南，沿途山坡上看到成片聚集且大型的太陽能發電板，沿途的路燈也有很多是太陽能路燈。由於昆明每年的日照時長約2400小時，因此據說在昆明太陽能熱水器的普及率，目前已經達到百分之三十以上了，當地政府對於太陽能產業的扶植與發展不遺餘力，對於經常晴天朗朗且日照充足的雲南來說，大力發展太陽能的確是非常明智的能源選項。

整條高速公路沿途都是大型無比的養花棚和太陽能發電板，高速兩側的綠化讓人心曠神怡。頂著一路的藍天白雲朝撫仙湖前進，撫仙湖是中國最大的蓄水湖泊，面積1053平方公里，我看到的第一眼感覺是，「這就是海啊！」這樣形容如果不夠具體的話，可以換種說法：我們台灣的日月潭滿水位時大約是10平方公里，所以大概就是100個日月潭那樣的大小。

環湖一周大約100公里，為了趕回旅館俯瞰撫仙湖夕陽西下的景色，所以沒時間開車環湖，僅僅在湖邊停留兩個多小時。旺季過後的遊人稀疏，撫仙湖格外寧靜優雅，隨手一張照片都是定格的美好，可以讓我們安安靜靜享受這午後閒情逸致，感覺真的很幸福呀！

我們的旅館坐落於一個超大型的度假旅館小區裡，也就是不論別墅區或高樓區，每一間都是住宿旅館，當推開旅店的房門那一刻我們都驚呆了！因為房間配套超乎想像的好！

●旅行的意義和魅力

房間空間寬敞舒適，還有一個超大的觀湖陽台，這樣的住宿標準在台灣至少得4000元台幣起跳，我們在民宿平台上預訂的，只需要人民幣89元，平時假日的價格大概是人民幣300元左右。因為我們刻意避開十一黃金周的出行人潮，在十一之後才出遊，所以可以很幸運地撿到大大的便宜！把旅館照片分享給台灣的家人們時，大家都覺得太不可思議了。

選擇湖景房的好處，就是可以不急不躁地喝著咖啡欣賞滿天夕陽。晚上特意把陽台燈關了，窗簾也拉上，因為上次我們在四川雅安的上里古鎮，夜晚睡覺時只開著陽台燈，隔天清晨陽台驚見十幾隻大蟬躺在陽台上，那番景況真是慘不忍睹，只能在心中為牠們默念南無阿彌陀佛！那畫面記憶猶新，也著實讓我們上了一課，湖邊的生態環境實在是太優了，一旦有光線就會引來蚊子和各種昆蟲朋友們，昆蟲們看到光線往往只會向前猛衝，因此可能直接撞到陽台落地玻璃門因此而無謂犧牲了。旅行總能讓我們在不經意間體驗或學習到一些寶貴經驗，我想，這就是旅行的意義和魅力所在吧！

清晨的撫仙湖空氣格外清新，讓人忍不住想深呼吸，彷彿貪婪地想把撫仙湖的空氣也帶回家！撫仙湖的湖水晶瑩剔透，湖畔有濕地公園、沙灘、功能齊全的複合式度假酒店，湖面可以進行潛水、游泳、帆船等水上活動，由於這次出遊十分即興，事前沒做太多準備功課，不知道撫仙湖是個可以停留幾天的安逸景點，但我很清楚地知道自己還會再來。（《大陸自駕遊初體驗》之一，待續）（Hippo／現居成都）