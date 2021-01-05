林文察快步繞了一圈回來，確定自己果然是回到了起事之前的時間，打開右手，握住的還是本來的媽祖籤詩第六十籤：

常憑寶劍斬妖邪，十五年來事足誇；

此去更宜韜晦好，磽磽易缺理無差。

「我現在是在作夢嗎？還是，從犁頭店發難，到開國稱帝的這三年多，才是一場夢？」

人人變成了骷髏血人

林文察再次確認手中的籤詩不是第十二籤，當然也沒有那句「於今得進可安寧」的句子了。

林連照快步趕過來，看到林文察站在迴廊發呆：「文察，你還好吧？孝廉公還在大廳等你呢。」

林文察連忙回到大廳：「老師久候了，有什麼吩咐嗎？」

楊廷鰲看他神態怪異，說去倒茶也沒看到茶：「你還好嗎？」

林文察：「剛剛有點走神，老師見諒。」

楊廷鰲從彰化縣衙得知丁曰健一再上奏攻詰林文察，用心可議，加上朝廷的諭令也嚴催內渡，他擔心林文察不善於因應，特別前來關心。

林文察：「恩師勿憂，我已上奏內渡之期。」

楊廷鰲：「那就好，千萬不要意氣用事。」

林文察忽問：「恩師，『蘭桂』何解？」他想起當日在漳州抽到的籤詩，最後兩句是「若見蘭桂漸漸發，長蛇反轉變成龍」。就算第十二籤是夢境，第三十四籤總是真的了吧。

楊廷鰲：「蘭、桂均有異香，通常是用來比喻賢人。」

林文察恍然大悟，又問：「恩師，您這鰲究竟是不是龍？」

楊廷鰲：「當日令尊攜你前來進學，也對鰲字很感興趣。鰲是不是龍，說來話長。」

林文察：「所以鰲不是龍？」

楊廷鰲：「有人說黽部的鼇是龍，魚部的鰲不是龍。其實未必。你聽過鯉魚躍龍門的故事吧？」

林文察點頭。

楊廷鰲：「鯉魚躍龍門的典故，最早出自於漢代辛氏所著的《三秦記》，在這本書提到：『河津一名龍門，禹鑿山開門，闊一里餘，黃河自中流下，而岸不通車馬。每逢春之際，有黃鯉魚逆流而上，得過者便化為龍。』有人考證在戰國末期還沒有這種傳說。」

林文察：「這跟鰲有何關係？」

楊廷鰲：「傳說中，鯉魚越過龍門，在變成龍之前的樣子是龍首魚身，這就是鰲了，等完全變身就是龍。所以鰲可成龍，但尚未成龍，也未必成龍。」

林文察好奇：「鰲為什麼不願成龍。」

楊廷鰲笑：「惠子說：『子非魚，安知魚之樂。』我非真鰲，安知鰲之思？不過據說化龍之時，天地必有鉅變，對世間衝擊極大，或許鰲不忍蒼生受累？」

「不忍蒼生受累？」林文察忽然想起魚王捨身佈施的故事，那是他童年多病之時，度密老和尚說起的故事。轉念又想起攻打江山城那晚黃騰鳳戰死，還有剛剛自己彷彿見到為了建國，親朋好友紛紛戰歿。

林文察自言自語：「魚王捨身，鰲不成龍，但，此鰲終究不是彼鼇啊。」

楊廷鼇：「這些都是傳說中的神物，當不得真。就算真有其物，誰說鰲不會是鼇？就像瞎子摸象，或許古人偶一見之，各抒己見，加上穿鑿附會，於是鰲鼇不分。」

送走楊廷鰲，林文察找出度密老和尚當年留下的紙條。因為收藏仔細，時隔三十多年，紙張已經泛黃，墨跡依然清晰：

密莫形諸文，

卿當自悟察。

身處紛亂世，

當思有為法。

魚龍可佈施，

救苦不自大。

眾法原本空，

生滅終不罷。

幾十年來，林家始終不知這首偈語何意，漸漸也就忘了。如今林文察讀來頗有感觸，自忖：「度密老和尚要我『悟察身處紛亂世，當思有為法』，要思考有為法的什麼因果呢？又說『魚龍可佈施，救苦不自大』，以前總以為魚龍是指佛經故事中的魚王，現在一看，分明是指鰲龍，莫非他早已知金鰲之事？不自大才能救苦，這是叫我不要稱帝嗎？」

林文察看著偈語再三品味，又取了偈語的頭尾：「密卿身當魚救眾生，文察世法施大空罷」，正是勸說開國稱帝終究是空，莫如當魚而不求成龍，乃能佈施眾生。

林文察問戴蔥娘：「當年母親夢中神物，究竟是龍首龜身或龍首魚身？」

戴蔥娘笑回：「三十多年前的夢了，當日夢中就不曾看清，如今想想，像是龜身又像魚身。除了神物，還有一個金人，怎麼卻從來沒人關心？」又對林文察說：「夢自是夢，你自是你，何必牽掛？」

這一晚，林文察夢見自己頭頂朝天冠，站在大戰場，一身潔淨金黃，放眼望去，天地皆赤，四處盡是屍山血河，這是大瀛帝國十年血戰的最後結果。他一跨步，就從台灣來到北京，同樣屍橫遍野、血跡斑斑，原來大清王朝受到台灣戰事牽連多年的影響，中土大亂，不只太平天國復起、捻軍也成立了大漢王國，在此同時，西藏在英國扶持下成立佛國，新疆分裂為南、北維吾爾帝國又自己陷入內戰，蒙古則出現三個汗國相互攻打，各國之間又相互討伐，連日本、朝鮮與洋人也紛紛趁勢入侵，幾年下來，生靈塗炭，中土居民十不存三。

頓悟金人金鰲夢境

林文察回望台灣，看見母親戴蔥娘、妻妾、三個兒子與眾多家人、好友，都從血泥之中紛紛爬起，跪拜祝賀大瀛帝國萬歲、萬歲、萬萬歲。林文察大驚，連忙上前扶起母親，卻見戴蔥娘抬起頭來只剩下骷髏，骨竅都流著血，哪裡還是活人？妻妾與三個兒子上前想要相擁，卻人人都變成了骷髏血人，忽然天空降下血雨，地面也淹起血河，林文察一身盡赤，成了血皇帝。

林文察驚醒，頓悟了金人抱持金鰲的夢境。

同治三年八月，福建陸路提督林文察內渡抵達泉州，只帶了極少數的台勇班底。十月到福州接受福建巡撫徐宗幹指揮，募了幾百兵勇就奉命出師。

同治三年十一月三日清晨，太平軍派兵數千攻擊萬松關，林文察以區區數百兵力英勇出關殺敵，太平軍看見引出林文察，預先埋伏的數萬大軍從四面包抄過來。林文察孤軍苦戰，朝廷援軍始終未至，終於全軍覆沒。

萬松關一役，林文察的命運成了一大謎團。有人說林文察慘烈殉職，屍骨不全，難以辨識；有人說林文察遭到太平軍俘虜，大義凜然，寧死不降，被侍王李世賢處以「點天燈」的酷刑而死，所以死後無屍；還有人說當天領兵出戰的根本就不是真正的林文察，否則怎麼會這麼不懂兵法，居然一戰而亡。

朝廷認定林文察戰歿捐軀，追贈太子少保、授振威將軍，諡（系列完）