剛剛告別的2020年，雖然全球都籠罩在新冠肺炎的烏雲下，台灣的經濟卻走出突破性的發展，受惠於美中貿易、科技戰的轉單效應，以及各國經濟封鎖後突然爆發的需求，台灣不論在出口貿易與民間投資上，都爆發數十年來僅見的榮景，除了進出口額頻創新高之外，經濟部統計到2020年11月底，回台投資的企業家數高達733家，投資金額新台幣1兆1,464億元，更估計將創造高達9萬6,000多人的就業機會。

1兆1,000多億元的新增投資，是台灣2021年經濟持續起飛的保證，光是台商回流等民間企業的投資資金，在2020年就已經到位3,763億元，預計在今年到位的投資資金至少還有3,441億元，配合銀行的融資，台灣無疑已經迎來三十年來最大的一波民間投資浪潮。

新一波的民間投資潮，大多集中在高附加價值的工業產品，這當然是受到美中貿易與科技戰，促成台商在中國的供應鏈外流的結果，中國大陸因為勞工薪資與社會保險費用不斷上漲的推力，加上美國印太戰略大局下，供應鏈重組的拉力，原本以大陸為生產基地的台商，低附加價值產品的新增投資大量流往東南亞與印度，高附加價值的新增產線則回到台灣，這是已經確立的趨勢。

最明顯的例子就是去年股價暴漲的特斯拉，台廠在特斯拉的電池、馬達、電腦控制系統、車身、影像感測器、以及充電裝置都是特斯拉供應鏈的要角，其中供應特斯拉觸控面板的群創，回台投資超過700億元；做影像感測器封裝的同欣電投資97億元；做主控電腦的和碩投資149億元，供應齒輪的和大投資30億元，供應充電樁的康舒投資25億元，在未上市市場受到高度關注、供應定子與轉子的富田，投資20億元，整個特斯拉供應鏈，台商投資金額就高達1,000億元，全部都是高附加價值的新產線，相當具有代表性。

受惠於出口金額大幅增長，民間投資熱絡，台灣已經連續兩年成為亞洲四小龍經濟成長的冠軍，台灣去年GDP估計將會增長2.54％，遠遠超過南韓的1.1％，更把衰退6.1％的香港、衰退6.72％的新加坡遠遠甩在後方。

展望2021年，台灣經濟發展的機會仍然俯拾即是，第一個成長區塊在5G與人工智慧的發展；第二個成長區塊在綠能與電動車相關的領域；再來當然是護國神山台積電所領軍的半導體產業；第四則是已經熱到必須要踩煞車的房地產市場；還有，今年下半年預計將要迎來疫後經濟復甦，相關商機例如報復性的觀光旅遊熱潮也值得期待。我們政府與企業應該踩足油門，針對成長領域提供需要的資源，繼續為台灣三十年來最大的投資潮添柴火。

2020年的經濟封鎖，讓網路經濟提早爆發，確立了人工智慧、大數據、多媒體、以及5G網路為主流核心價值的商業模型，台灣各大電信公司加速5G網路的布建，更重要的是Open RAN的開放架構，讓台灣科技廠商瞬間進入電信市場，帶來新的成長機會，廣達、研華等廠商都有機會吃到電信市場的大餅，另外台廠在進階雲端應用（PaaS）的領域也有高度競爭力，可以與谷歌、亞馬遜、微軟等雲端大廠共同開拓雲端與人工智慧的市場。

綠能則是必須特別關注的產業，蔡英文政府全力推動海上風電與陸上太陽能電廠，目標是2025年將會有25％的能源來自綠能，其中有高達三分之二必須仰賴太陽能。太陽能與海上風電在去年都獲得突破性的進展，不只案場建設大幅推進，銀行綠電融資爆發，人民認同度也大幅提升。

但是太陽能光電在2020年裝置6.5GW的目標落後，環保團體對於山坡地與農地種電的反彈聲浪也突然升高，太陽能電場吃掉農地的趨勢，涉及到經濟部與農委會的整合；另外海上風電也遭遇到技轉的台廠產品出現瑕疵的挑戰。在綠能與電動車的成長領域，以出口導向的電動汽車顯然進度更佳，而政府主導的綠電則有待突破。

另外必須提高警覺的是，2021年雖然即將迎來疫後全球經濟復甦，但是通貨膨脹的隱憂卻已經浮現，從2008年金融海嘯的央行量化寬鬆政策，都未引發通貨膨脹，然而，去年聯準會印鈔票的力度超乎想像，美元貨幣供給額、特別是現金相關的M1，突然從10月的5兆5,000億美元左右，在短短一個半月內飆升到6兆8,000億美元，鉅額的資金從原本鎖在定存（M2）解約流向現金，這當然造成股票市場的飆漲，也在全球點燃大宗物資漲價之火。

台灣受到熱錢洪流波及，新台幣匯率不斷升值、同時迫使政府祭出打擊炒房政策。目前全球炒作熱潮除了網路科技股暴漲、比特幣飆升之外，與民生用品息息相關的黃豆、玉米、小麥價格都已經創了五年新高，鐵礦砂與銅價在今年暴漲超過七成，不論食品與工業用品的原物料都大漲，加上海運費用飆上天價，成本推動通貨膨脹的壓力不可輕忽，這或許是台灣積極衝刺2021年經濟轉型，另一個容易被忽視、卻需要高度關注的負面衝擊。

(工商時報)