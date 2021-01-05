川普競選舉失利後不擇手段要逆轉勝，濫權威脅選務人員、濫訴選舉舞弊，甚至號召鐵粉顛覆選舉結果，這些第三世界國家的亂象，居然美國堂堂演出。試想，如果這場鬧劇是在非西方國家上演，西方媒體會如何報導、描述這位摧毀基本民主價值的現職總統？

川普的墮落，在赤裸裸展示權力。他先攻擊行之有年的通訊投票，關鍵時刻提名保守派擔任最高大法官，選後未待開票結果出爐就向外宣布當選，然後在敗選的各州掀起法律戰濫訴，要求國防部、司法部幫他轉移視線，製造聚旗效應。所幸國防部長艾斯柏和司法部長巴爾未遵從，這已經不是民主國家領袖，而更類似黑社會老大了。

《華盛頓郵報》公布通話紀錄，證明川普打電話施壓喬治亞州務卿「找選票」，儘管喬州已3次點票確認拜登勝選，川普還在強調，喬治亞州人民很不爽，全國民眾很生氣，「你們必須重新計票」。同屬共和黨的州務卿婉言表示一切公正公開合法後，川普還堅持他贏了10幾萬票，明白要他們去找11780張選票。一國領導人說出這些話，還強調捍衛美國價值，真是夫復何言！

冷戰後，美國民主燈塔照亮了一代又一代人，川普因打電話遊說烏克蘭總統澤倫斯基配合調查拜登和其子而被彈劾，川普這次打電話的內容性質比通烏門遭彈劾還嚴重的多，難怪《紐約時報》、《華盛頓郵報》先後發表評論主張再彈劾他一次。

川普的墮落不是個人的墮落，多少也顯示出全球化下民粹制度化傾向和極端對立，社會分化的民主悲歌。