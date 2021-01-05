全世界最愛用推特的國家領袖是美國總統川普，瘋狂程度幾乎可說是推特治國。川普已快下台，蔡英文總統有如川普傳人，在推特秀30年前赴美擔任貿易談判代表的老照片，自戀心態不言而喻，只是苦了民眾得吃萊豬，國人籠罩食安風暴下，總統卻還如此自嗨？

蔡總統在推特分享一張黑白老照片，強調是30多年前在國際舞台上與談判桌上的同事合照，她很高興能擔任貿易談判代表。蔡總統所秀照片時空背景，係我國依關稅暨貿易總協定（GATT），在國際間爭取自由貿易權益。

在GATT規範下，30多年前台灣在國際舞台雖受限，還可以適度伸展身手。如今國際處境因蔡總統「親美抗中」政策，且跟著川普起舞而更加侷促；隨著拜登即將就位，台灣國際處境更顯艱困，我開放美國萊豬進口，美國「回饋」我國竟是祭出輪胎反傾銷重稅，就是最鮮明例證。

貿易與外交是一體兩面，經貿外交更是外交工作重中之重，透過官方及民間經貿交流，可以爭取我國廠商更多海外商機，促進實質外交。因此經貿外交的決策與手段，必須盱衡國際情境變遷，遺憾的是蔡政府的仇中策略不變，經貿外交動輒得咎無法施展，主動獻上萊豬籌碼也無濟於事。

開放萊豬飽受批評，蔡總統元旦談話以最謙卑的心情，希望國人同胞體諒，同時把前總統馬英九拖下水，遭馬英九駁斥沒有答應美國進口萊豬。蔡總統是典型浮誇型自戀人格，風波還未了就學川普在推特分享老照片討拍，有如此自戀的總統，國人只能吃萊豬受罪！