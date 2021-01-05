李登輝時代兩岸密使曾永賢。（本報資料照片）。

前總統府資政曾永賢先生去年底故世，國史館最近重新出版他的訪談回憶錄《從左到右六十年》，雖然是舊書新發，讀後仍令人感慨不已。

曾永賢是苗栗客家人，出生於戰前日本統治時代，15歲隻身赴日留學，受到左傾的二哥曾永安影響，加入日本共產黨。戰後曾永安前往大陸，投入紅色中國，曾永賢本來也要去，因故未能成行。後來他返回台灣，因緣際會結識謝雪紅，並加入中共台灣省工作委員會，正式入黨。二二八事件爆發後，他參加二七部隊，在烏牛欄之役與國軍對抗，失敗逃回故鄉苗栗，領導重整後的台共組織，於1952年4月被捕。

催生此書的已故國史館前館長張炎憲，在序文中以「4次人生轉折」，歸結曾永賢的一生，每次轉折都充滿傳奇性與戲劇性，張力十足。曾永賢自述青年時代加入日共青年團，返台後參加中共地下黨活動，乃至投身軍事對抗，「都是主動的、毫無顧慮的，也是順理成章的」，當時共產主義是世界潮流，也是追求正義的化身。張炎憲解讀他人生前兩次的轉折，反映的正是弱小民族追求獨立自主的時代思潮。

被捕後，曾永賢在調查局關押1年多，成為「自新人員」，留在調查局第二處工作，直到1990年退休，前後37年都在同一個單位。沒想到他退休後，竟迎來人生的第4次轉折，受李登輝總統重用，負責國統會的籌備、中國政策研究，及對日本的外交工作。那十幾年在總統府的工作，對曾永賢來說簡直就像好萊塢電影《神鬼交鋒》的翻版，只不過主角從那位詐欺犯後來為FBI支票防偽專家，變成由親共到反共的曾永賢。

晚年這段不凡經歷，成為曾永賢最為人樂道的人生篇章。然而閱讀這本書最讓我內心觸動的，卻是他成為「自新人員」後的適應過程，以及如何「從左到右」的心境轉折。曾永賢回憶在調查局的30多年，表面看起來平順，其實是一條艱辛的路。因為調查局對「自新人員」歧視、不信任，只准他做匪情研究，不能接觸情報業務。所幸他生性淡泊，把這樣的處遇當作修行，這才適應下來。

但信仰轉變的挑戰更大，不只是政治立場的調整，還有人生價值的失落。他承認自己確實有過激烈的思想鬥爭，心中總是有一點不能諒解自己的心情存在。多虧自新後留在匪情研究的崗位上，使他的掙扎時間縮短不少。其中幫助他突破內心世界影響最大的一件事，就是1953年史達林死後不到半年，蘇聯特務頭子貝利亞遭到整肅，讓他很快認清共黨的真面目，領悟到拋棄共產黨並不是「離經叛道」，而是真正回歸正道，心中的枷鎖才完全解開。

有意思的是，曾永賢之成為調查局「自新人員」，乃是蔣經國下的命令；進入總統府工作，則是李登輝的緣故。眾所皆知，蔣和李都曾是共產黨員，都有過從親共到反共的經歷，某種程度上可算是「自新」的一員。這讓曾永賢「從左到又右」60年的人生轉折，更添了時代的傳奇色彩。

（作者為信民兩岸研究協會理事長）