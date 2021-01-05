本來想一路慢慢開到此行的目的地終點站西雙版納，邊走邊玩，但天氣預報顯示未來只有四天是晴天，為了想好好享受西雙版納的晴空萬里，我們只好捨棄中間的昆明等景點，直接一路向南開往西雙版納。

北回歸線串起兩岸

520公里的距離花了大概七個小時，沿途高速最常看到的標語就是「自救閘道」或是「避險車道」，我以前從沒見過這樣的路標。高速公路旁有一小段斜坡岔出去，斜坡的路面不是柏油路，而是波浪狀起伏排列的石子路，斜坡盡頭有水泥牆面阻擋，水泥牆面外還吊掛著類似足球框的攔網。這樣的設施主要是為了避免大卡車因為煞車失靈，在高速的山路上失速衝下山谷所設置的，波浪狀石子路的斜坡就是為了增加摩擦力使卡車能減速停止，水泥牆面和攔網成了最後的保險輔助裝置。

途中我們親眼看到一輛滿載貨物的大卡車卡在避險車道上，車頭整個撞扁了，事故現場只留下卡車和貨物還沒清理。本來對這個高速公路旁的交通設施只覺得新奇，但親眼目睹其作用後感覺還是很震撼，自己不禁腦補許多畫面，同時也提醒我們長途駕駛真的要萬分謹慎。

愈往南開太陽光愈發耀眼，北回歸線四個大字突然出現在眼前，以前的印象都是在台灣的嘉義，現在則是在雲南的墨江哈尼族自治州，這樣的感覺真的十分奇妙，原來嘉義和墨江可以由一條北回歸線串連起來呢！高速上的車速太快了，我來不及捕捉北回歸線界的畫面，但那一刻的感覺，我永遠記得。

西雙版納在傣語為「勐巴拉納西」，意思是理想而神奇的樂土，光是名字就讓人充滿想像的空間，當初就是衝著這麼美麗的名字所以我們不遠千里而來。

到達西雙版納已是下午，身上的衣服脫到剩最後一件長袖還是覺得有點熱，因為早晨的撫仙湖和下午的西雙版納溫差20度以上。馬路兩旁的建築都有傣味十足的尖尖房頂，馬路分隔島上有各種憨態可掬的大象雕塑們，每一盞路燈最上方則傲立著姿態優雅的孔雀。

招牌上中傣文並列

所有的招牌都有中文傣文並列，非常地有當地的特色，但又感覺彷彿置身東南亞國家，傣文在我看來，就像用一根一根大象鼻子簡筆畫組成的文字，十分有趣。就在好奇研究傣文招牌的當下，路邊居然有一隻孔雀在慢慢踱步，我們怕嚇到牠，只好停留在不遠處靜靜地欣賞這馬路邊散步的孔雀，後來才知道原來大象和孔雀都是傣族人十分尊崇的吉祥物。

本來預訂一個性價比很高的旅館，但因為我是台灣人而無法接待，即使我的配偶是大陸籍人士也無法通融，我們只好就近找一家有接待境外人士資格的思瑞秋藝術酒店入住，雖然價格沒那麼有優勢，但真是塞翁失馬，焉知非福啊！

這家酒店內部的裝修雖然不是很新穎，不過從一些細節中看得出頗具巧思，重點是所有的服務人員工作態度都非常好，我在大陸住過的酒店其實也不算少，其中包含五星級酒店，但從未感受過如此確實到位的服務。不論是大廳前台接待人員或是各樓層負責清潔的阿姨，服務人員臉上自然流露的笑容及親切的態度，真的讓人受寵若驚，就連早餐餐廳裡的服務人員，收拾餐桌那不疾不徐且認真仔細的動作，彷彿也能讓人感覺在西雙版納似乎就該如此慢生活才對呀！

對於綠色植物情有獨鍾的我，在西雙版納的第一站就是曼聽公園，它是古代西雙版納傣王的御花園，距今至少已有1300年的歷史了，傣族人喜歡稱其為「春歡」，意思是「靈魂之園」，傳說傣王妃前來遊玩時，曼聽公園的美麗景色深深吸引了王妃的靈魂而得名。

一到園區門口的停車場就讓我對曼聽公園有了很好的初印象，因為所謂的停車場就是在許多高大樹木下的空地，而不是硬梆梆的水泥停車格，在樹蔭下的車子即使經過豔陽曝曬也不會熱烘烘的，非常人性化，並且附贈一個小確幸──免費停車！

曼聽公園寧靜美麗

曼聽公園是個集傣王室文化、佛教文化、傣民俗文化三個主題於一身的公園，園區內栽滿各式各樣的熱帶植物，花朵色澤異常艷麗。不知道是因為這裡的陽光充足？土壤肥沃？還是因為公園的歷史十分久遠？抑或是這幾個因素綜合在一起，造就了園區內的植物都異常碩大，每一棵植物都給人頭好壯壯的感覺，長得非常健康，每一棵大樹上都會許多攀附其他品種的花朵或是藤蔓類植物，林相十分豐富。很多花朵是我從未見過的不知名花兒，但它們努力綻放的姿態，感覺就是十分熱烈歡迎我們這些遠道而來的人們，傣式尖頂建築襯著藍天與高聳的綠樹，一幅幅寧靜美麗的畫面就此存在腦海中。

傣族寺廟參拜的區域和泰國的寺廟一樣，也是要脫鞋子之後才能進入的，其實傣族區域和泰國本身有許多相類似之處，包含氣候、建築、文字、宗教、飲食、民俗文化等等，所以大象與潑水節在傣族和泰國都是人們相當重視的，在此疫情期間，到了西雙版納或許有點偽出國的感受，因為讓人有種彷彿置身泰國的錯覺。

園區內有大象表演項目，受到大多數遊客的喜愛，但因為之前曾經讀過一篇文章，描寫關於人類對於大象訓練及馴化的殘忍過程，所以，在看表演的過程中，我們心裡還是有點過意不去，總覺得自己是在助紂為虐，因此看到一半我們實在看不下去就先離開了。

傣家餐廳隨遇而安

結束了曼聽公園的慢遊，我們就在前往西雙版納原始森林公園的途中，找了一家小巷子裡的傣家人餐廳用餐。小飯館裡的點餐方式很特別，這裡沒有所謂的菜單，老闆將所有食材擺在玻璃櫃中讓客人自己選，挑好想要的食材後，老闆會建議幾種作法。我們要了份紅燒魚和炒空心菜，等了將近半小時才上菜，雖然這兩道菜平時我自己也會做，但老闆應該是加了一些傣家人的在地調料，所以味道很特別也很美味，真是不辜負我們的等待啊！

或許是因為疫情的緣故，飯館裡只有我們這桌客人，儘管生意清淡，但我從老闆臉上看不出任何焦躁或無奈，反而是很親切自然地接待我們這唯一一桌的顧客，或許是因為傣族人有佛教的信仰作為依託，他們給人的感覺總是比較隨遇而安與樂天知命的，十分自在隨意。

（《大陸自駕遊初體驗》之二，待續）

（Hippo／現居成都）