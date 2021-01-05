新年伊始，不免俗的要回顧過去、展望未來，2020年對台灣而言乃由兩個事件貫穿，可謂「始於新冠、終於萊豬」，亦能總結經驗、統一認識三種情緒，紅色恐懼，藍色憂鬱，綠色無趣。

在民進黨大舉揮舞「抗中保台」旌旗下，台灣民眾對大陸的紅色恐懼，包括政治、軍事、文化，加總飆高破表，舉凡一國兩制台灣方案，武統聲浪，年度解放軍機擾台380次，禁同書、打華藝，吞噬台灣價值；蔡政府強行開放萊豬引爆民怨，外界普遍認為將重創該黨支持度，詎料台灣民意基金會最新民調顯示，民進黨支持度雖稍降了1.3％、來到30.6％，力擋萊豬的國民黨支持度卻重挫4.5％，不但跌得比民進黨多，其政黨支持度16.7％也仍與民進黨有13.9％的差距、更快被民眾黨的14.2％追上，引發藍色憂鬱；而原本應該君無戲言的蔡英文卻總是滿嘴空話，朕意凌駕黨意，黨意霸凌民意，令人感到無趣。

今年上半場蔡政府以閉關、封島、鎖國等方式，在防疫表現，超前部署、拔得頭籌，國民黨的確只有「順時中」的份；然而下半場進口萊豬，讓台灣民眾多半感知原「萊」民進黨這麼毒！但，國民黨撿到槍卻不會開，準頭也不夠，還讓子彈轉彎反射自己，江啟臣雖然駁斥主動求見AIT，那就是被動召見，後者會比前者高明！到底有見沒見，不能一句話講清楚說明白？遮遮掩掩更令人不禁懷疑私相授受什麼見不得人的交易，無怪乎國民黨遭批表面上用疫情搪塞，取消24日立法院外場動員，「被不理性的恐懼打敗」，其實是被美國爸爸叫去摸摸頭，打假球、虛晃兩招，欺世盜名。

盱衡江啟臣領導的國民黨中央對蔡政府的抗爭，諸如監察院長同意權、開放萊豬進口，往往只重過程、不計代價、沒有結果，說穿了就是雷聲大雨點小，藍綠捉對廝殺，國民黨節節敗退丟盔棄甲，議會路線和街頭路線都走不通，造成保持距離以策安全的民眾黨反而白色力量攀升。

蔡英文發表元旦談話針對兩岸關係指出：「只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話。等疫情受到有效控制時，我們也期待兩岸人民會逐步恢復正常有序的交流，增加理解、減少誤解。」對照國台辦回應表態，在沒有「一中原則」下，蔡英文的一廂情願都是沒有意義的，仍然一邊一把號各吹各調，完全風馬牛不相及。反正蔡英文這番話也不是說給對岸聽的，而是講給自己人聽的，目標族群不是北京當局而是台灣人民。

回顧疫情階段民進黨上下對中共政府與大陸人民所展現的敵意，台商、陸生、小明所受的歧視和差別待遇，儼如二等國民和難民，實在很難令人相信蔡政府真心期待未來兩岸人民會逐步恢復正常有序的交流；亟欲與對岸斷流脫鉤才是民進黨的潛台詞，紅色恐懼來自於對人民的不信任，汙辱台灣人民的智商，玩弄台灣人民的善良。

（作者為台灣青年聯合會理事長）