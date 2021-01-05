近日看到媒體上有一篇社論，說南韓的第一大報打臉了柯文哲們，這篇社論通篇充斥著幫政府傾中經濟洗白、替政府去年經濟增長擦脂抹粉、毫無底線的吹捧民進黨政府，利用人們對數字的不敏感利用數字的還有錯誤資料擾亂視聽的內容。

《朝鮮日報》的報導說台灣的2020年經濟成長率世界第一這沒有錯，世界經濟因為新冠疫情的影響，造成的經濟下滑，台灣GDP在2020年成長2.58％，超越了大陸的GDP增長0.9％。看起來台灣經濟很好，台灣經濟世界第一，但是只說增長不說總量就是耍流氓。

我們在講GDP就應該提總量，大陸經濟總量約在14兆美元，經濟增長率0.9％，大約為1200億美元，台灣經濟總量約在6,200億元美左右，經濟增長2.58％，增長總額為160億美元，差距在7.5倍。韓國的GDP大約在1.6兆美元，就算增長量三年比台灣低，但是增長總數還是比台灣多。

台灣今年出口大陸的產品，佔台灣出口總量的43％，台灣經濟六成又是靠出口貿易，所以說，台灣今年的GDP就是大陸提供。說甚麼大陸因為被美國制裁不能買高科技產品，所以只能跟台灣買。台積電的出口大宗本來就是大陸，剛好又趕上了華為在美國限令之前趕快囤貨。我想寫這篇社論的人，可能連中美貿易到底誰在賣什麼，誰在買什麼都搞不清楚。

美國出口到大陸的產品以農產品為最大宗，美國根本很少在賣所謂的高科技產品給大陸。反而是美國每年跟大陸進口科技產品跟製造業產品，所以美國對中貿易經濟逆差當然為必然現象，美國跟北京第一階段的貿易談判，才要求要大陸購買更多農產品跟金融服務，而不是要求跟美購買更多的製造業跟科技業產品。

我們在談國外媒體說台灣的報導，我們應該要思考該篇報導到底是怎麼來的，外交部增加的機密外交預算到底花到哪裡去了？應該要思考的我們經濟成長率到底從哪裡來，而不是用似是而非的文章，去洗腦對數字比較不敏感的廣告人民。

（作者為自媒體經營者）