12月12日是北一女的校慶，有網民在FB發文分享，當天高二班級有一桌提供「陪聊」的攤位，「10分鐘收費45元，座無虛席，來客清一色全是男生。原本隔著桌子地聊聊天本是小事，但消息一出，在網路上便引起各方爭議。為何簡單的擺攤陪聊會成為議題？因為，在好事的鄉民推波助瀾下，很快地，這件事情就變成與「坐檯」、「直播」或「日本JK咖啡廳」等等一堆充滿性暗示的玩笑有關，而那些言論自然也引起另一波抗議聲浪，認為這些玩笑是在羞辱北一女學生，並充滿「父權凝視」、情色化...等等，簡單而言，就是嚴重物化女性。

這讓我想起2014年我因為市場調研的目的去拜訪澀谷女僕咖啡店，裡面的男人屬我最年輕了，店規定不能動手，只能動口，一群可愛的小蘿莉們用著我聽不懂的日文，讓那些大大叔們一個個是笑得十分靦腆，彷彿再一次地陷入愛情之中，時間到了，整理一下衣裳，走出門口時，又回復到了那個年紀男人該有的莊嚴樣貌。

回到陪聊事件的本身，又不賣身，又不騙財，規則清楚，就算不是純聊天，利用那個短暫的10分鐘，只是單純販售一種當下的愛情感，又有何問題呢？特別是在這個愛情已逐漸變成上一個世紀的懷舊情懷的科技年代裡，有需求，就可能有服務存在。

為什麼說科技年代裡愛情已逐漸變成上一個世紀的懷舊情懷？

日文科技社會觀察《2028》一書中提到，在未來，戀愛將成為一種懷舊情節，主要是因為現實和虛擬世界的戀愛邊界正以極快的速度消逝。這樣的現象約略起始於2007年，當時各式的媒體開始頻繁使用年輕人的XX冷感，像是汽車冷感、啤酒冷感、甚至是戀愛冷感。而2007年正巧是第一支iPhone誕生的時間。

確實，智慧型手機誕生後各式應用程式提供我們新的交友媒介，先不論新聞上常播報的那些負面案例，我們認識人的方式真的變了。不論是Facebook或交友軟體，照片順眼了、聊一聊發現不是詐騙集團後，便可能開始享受被異性撩撥的快感，指尖上就能享有滿滿的戀愛。虛擬和實體戀愛的差異除了肉體的真實接觸外，似乎並沒有什麼不同，充斥著戀愛感的虛擬世界常讓人流連忘返。這並不局限在虛擬世界認識真人，認識虛擬世界的二次元角色同樣掀起了不小的浪潮。像是乖巧聽話不吵鬧的二次元新娘就有不少追隨者，日本在2017年甚至推出了VR婚禮，讓許多御宅族們娶回自己的二次元美嬌娘。

世界各國結婚率、出生率的斷崖式下跌，社會好像也不得不接受單身當道的趨勢，所謂的「單身不是公害」主義，便利商店開始出現一人豪華套餐、高樓大廈裡單身套房激增，這就是大前研一的暢銷書一個人的經濟學的社會背景。伴隨戀愛關係式微，取而代之的是以自我為中心，這在年輕一代尤為明顯，他們不像我一輩兄弟姊妹一隻手指頭數不完，少子化讓他們在備受寵愛的環境下長大，要什麼有什麼，對於自己寵愛萬分，利他主義相對也越來越少見，在虛擬世界同溫層效應下，顧影自憐已成常態。

我們試著想一想，傳統愛情講的都是愛對方超過自己，當一個人愛自己遠超過他人，那麼，愛情將如何發生？如果這樣的情況發生在越來越多人身上，那麼，愛情是否真的僅僅是上一個世紀的懷舊情懷？

《大西洋月刊》研究顯示，千禧一代比他們之前的任何一代約會和性愛的次數都更少，結婚也更晚，更年輕一代則似乎在步他們的後塵，這現象看來是有跡可循的。

數位時代價值觀的更迭速度之快，讓許多影視作品常常會將消逝的價值觀塑造成懷舊情節，並加以吹捧美化，所以當2016年《你的名字》及《月薪嬌妻》以戀愛題材轟動一時的影視作品推出後，許多媒體報導紛紛表示「年輕人還是期待愛情的」，但在我看來，可能也只是精明的影視投資人意識到實體世界的愛情消逝之快，人們需要心理上的補償，而用影視作品緬懷曾經的美好愛情也說不一定。

說到這個份上，搞不好瓊瑤阿姨過去那種愛情劇可以再拿出來，只要打中年輕人對愛情的懷舊感，應該可以再紅火一次。

（作者為科技媒體專欄作家）