日前媒體報導行政院主計長朱澤民表示：「隨著國內投資規模擴增，以後除非基期因素等特殊狀態，否則台灣經濟成長高於全球平均及居亞洲四小龍前段班將會是常態。」不禁讓人對主計長的大膽預測感到佩服，另方面則對於他有關經濟成長動力的解讀，若不是外行就是在故意誤導社會大眾感到可悲。

當前全球經濟情勢處於不確定狀態，不確定性的來源雖多，近兩年主要是受美中貿易戰和新冠肺炎疫情衝擊。美國和大陸GDP合占全世界40％，雙方2019年對戰進入混亂狀態，造成全球經濟處於高度不確定，影響經濟和貿易成長。例如全球貿易成長從9.9％掉至衰退3％，經濟成長率從3.5％下挫至2.8％；貿易戰當事者美國和大陸的經濟和貿易成長也都顯著下滑。

至於新冠肺炎疫情對全球經貿帶來的衝擊更不在話下，國際貨幣基金預估去年經濟成長率從前年的2.8％掉到衰退4.4％，雖預期今年會達到5.2％，仍需視疫情狀況適時修正。展望未來，疫情正夯，美中對立仍將持續，世局動盪，誰都不敢鐵口直斷；去年主計長已經幾度預估全年經濟成長率失靈，失去社會公信力，現在又勇於就未來常態作如此大膽預測，令人不得不佩服他的勇氣。

至於經濟成長動力來源，依據主計總處去年11月的公布，去年經濟成長率預估2.54％，其中對外貿易的貢獻2.36％，貢獻率高達93％；對外貿易的貢獻又幾乎全部來自對大陸和香港的貿易順差。若將去年前3季的對外貿易抽離對陸、港的貿易順差，則前3季經濟成長率瞬間轉正為負。換言之，蔡政府所標榜的台灣經濟成長率高於全球平均及居亞洲四小龍第一，幾都是來自大陸的貢獻。

反觀蔡政府一再吹噓的投資台灣三大方案總投資額去年底達到1兆1,663億元始終未見成效。去年民間投資對經濟成長率2.54％的貢獻預估為0.29％，貢獻率僅11.4％，遠低於去年2月預估的25.3％。主計總處一方面不去檢討超高投資額的表面數字實際未能振興經濟的原因，另又無視經濟成長倚賴大陸，仍舊拿著國內投資規模擴增的招牌在唬弄國人，這難道不是有意在散布假訊息？

自從蔡政府執政後，堅持反中立場，企圖將對大陸倚賴分散到其他地方，因此大力推進新南向政策，投下龐大資源。但近5年來台灣對新南向18國的出口成長率平均僅約0.52％，遠落後馬政府8年的4.8％。花了龐大預算，成果卻不進反退，唯一的解讀是政府無能。

新南向無成，對大陸倚賴卻日漸升高。馬政府8年陸、港占台灣出口比重平均40.3％，近5年則升為41.3％，去年8、9兩月甚至衝達46％，創下歷史新高。另外台商回台投資創新高應可降低外銷訂單海外生產比重，但馬政府8年該比重約為51％，近五年卻增為53％，亦是不降反升，絕大部分在大陸。種種數據顯示蔡政府執政之下，台灣經濟倚賴大陸已成新常態。

經濟倚賴大陸固會存在風險，蔡政府執意提升兩岸敵對態勢更將台灣經濟置於風險頂端。澳洲出口高度倚賴大陸，大陸占澳洲出口38％，但近來持續反中措施，大陸不惜採取兩敗俱傷的作法對澳洲進行多項貿易報復。持續激化兩岸對立，蔡政府作好大陸若採取貿易報復行動的因應準備了嗎？

（作者為中華大學講座教授）