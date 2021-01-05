國家的防疫政策包含了檢疫與防疫二個部分，在疾管署內檢防疫也都由不同部門分管。然而在台灣這次防疫實戰中，初期的檢疫成果，已讓人渾然忘我，忘掉了對後期防疫作戰的超前部署，一旦檢疫成功的假象被戳破，後方可是空虛的。這就是《紐約時報》在新年對台灣一年防疫假象的忠告。

《紐約時報》為什麼會認為台灣人的生活正常到「詭異」的程度。因為在全世界仍然一團亂，只剩台灣是海角一樂園，這種美景只應出現在武漢，使盡洪荒之力將病毒完全剷淨的地區才有資格不戴口罩瘋狂跨年。台灣在還沒有完全確認社區「清零」之前，就用各種手段忽悠老百姓社區是安全的，社區活動也是安全的。這樣的社區開放就像是暴風雨前的寧靜，所以才會被認為正常到「詭異」的程度。

為什麼台灣無社區感染得不到世人的認可？因為我們沒有作出讓世界認可的防疫政策。台灣引以自豪的關口篩檢、入口篩檢、居家檢疫、自主健康管理都是檢疫政策，使用於關口阻檔入境旅客。台灣是個海島，關口檢疫配上延長14日的居家檢疫是很容易成功。但在世界的文獻中，封島頂多只能延後傳染病入侵的時間，在繁忙的現代海空交通中，海島檢疫的效果更沒法完全信賴。

雖然以牢固的檢疫政策延後了新冠的入侵，但沒有善用爭取到的延後時間，做好病毒入侵社區後該有的準備。而是利用這段時間搞大內宣、大外宣、還進了萊豬、關了中天，對比於中國大陸確立了「清零」的方法與操作、加緊疫苗研發及上市、確立全民免費新冠疫苗強制接種政策，台灣政府真該汗顏。

一旦台灣的檢疫政策出現了破口，輸入的紐籍機師及輸出的越級移工都是範例，指揮中心一定第一時間都是先否認，為自己爭取時間對周邊的人進行有限度的篩查，等到篩查都是陰性，才對外宣布這又是一起有驚無險的社區案例，這樣做你會相信嗎？如果在大陸或南韓，政府會依此病例為圓心，框個上萬人的大圓，1、2天內就動員採檢篩查完畢，這樣做出來的陰性結果才可信，台灣的方法就再說吧！

台灣的疑似社區個案為什麼沒法「清零」篩查，讓疑慮一直無法消除。其實台灣是做得到但不想做。台灣的篩查方法與世界同步，傳染病防治法也授予了動員的法源，可能因為「清零」是大陸首創的政策吧！台灣不願意跟著幹，只用有限度的篩查忽悠百姓，沒有對人民誠實。

老百姓不完全相信社區沒有病例，政府也一再否認，醫療院所新冠肺炎的篩查也有難度，執行並不理想。大家都在打迷糊仗下過著正常生活，怪不得外媒會認為太詭異了。指揮中心一向我行我素，不太聽本土專家意見，這次就懇請他們媚外一次吧。

（作者為醫師、退休基層公共衛生人員）