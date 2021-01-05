美國政權即將交替，美中兩大強權仍將處於「戰略競爭」狀態，從中長期看，雙方關係並不全然悲觀，穩定環境下的良性競爭及充分對話甚至可開啟合作契機。但包括知名評論家札卡利亞等學者專家認為，由於現狀基礎脆弱及權力均勢有利於北京，台灣與香港短期內可能是「最危險的熱點」。從現實面分析，拜登政府面對新冠肺炎重創，已無力單獨因應台灣問題，台灣更不能單靠美國，兩岸問題終須由兩岸自行解決，這是民進黨政府不可迴避的責任與挑戰。

川普政府視中共崛起為美國最大威脅，採取全面反中政策，而民進黨政府甘為抗中代理人，在北京強烈批判民進黨「挾洋自重、以武謀獨」之下，兩岸關係急轉直下。美國主動提升台美關係、大量對台軍售、美國軍機軍艦頻頻穿越台灣海峽，不但不能嚇阻中共的文攻武嚇，反而造成台海空前緊張局面。當前大陸發動武統的機率極低，維護台海和平穩定應是兩岸最大公約數，但中共追求統一目標不變，兩岸敵意仍深，更缺乏互信、溝通機制，美國學者的觀察並非無的放矢。

台灣要將善意化為行動

中共在去年10月底召開的十九屆五中全會重申「推進兩岸關係和平發展和祖國統一」，國家主席習近平12月31日在全國政協茶話會提到，「堅持一個中國原則和九二共識，堅決維護台海和平穩定」，凸顯了兩岸關係和平發展及台海和平穩定的基調。在無限期維持現狀、運用經濟力量施壓、以「北平模式」強迫屈服、佔領外島、封鎖及入侵等眾多處理台灣問題選項中，所謂的「武力統一」或「武力犯台」顯然不是中共決策的優先考量。

蔡英文總統在元旦談話中重申，在符合對等尊嚴的原則下，願意共同促成有意義的對話，也期待兩岸人民會逐步恢復正常有序的交流。蔡英文的談話引發正負不同面向解讀，但向對岸表達善意，穩定兩岸關係的立場不容否認。蔡英文主政4年多以來，雖然拒絕接受九二共識、一中原則，但與台獨保持距離，尚能免強維持兩岸現狀。但這些高來高去的政治語言無法打開兩岸嚴峻的局面，如不能將善意化為具體行動，終將走上對撞之路。

根據國防部統計，2020年大約380架次中共軍機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），中共這種「灰色地帶作戰」並未因為美國政權空窗期而降低。開年以來，中共軍機持續進入台灣西南部ADIZ。中共的灰色地帶戰術除了測試台灣軍方應變能力，以此作為突破口，擴大活動範圍外，更深層戰略意義在對數量處於劣勢的中華民國空軍進行壓力戰、消耗戰，讓第一線的戰管人員、飛行員、維修人員承受極大壓力，進而瓦解我方意志。

另外，中共積極整合最先進資訊科技，快速推動「科技戰」、「網路戰」，癱瘓對手的作戰神經，這種沒有硝煙的戰爭，連美國軍方都備感壓力，台灣更首當其衝。前參謀總長李喜明也說，大陸過去20年來擴軍的成果，代表他們現在已大幅超前台灣，「時間肯定沒站在台灣這邊」。

大陸從未停止推動統一

同樣的，蔡英文雖一再呼籲改善兩岸關係，建立對話管道與交流機制，但中央各部會的「去中國化」及反中心態與作為並未配合調整。文化部要對在台授權出版的中國出版品進行「送審申請許可」，衛福部因新冠肺炎種種歧視中國大陸的雙重標準，乃至陸委會呼籲陸方不要將台灣人民視為疫苗的試驗品，這種「隱性台獨」、「文化台獨」只會加深雙方的敵意，破壞雙方的互信基礎，甚至損害了蔡英文向對岸拋出橄欖枝的美意。

中共十九屆五中全會認定大陸未來5年乃至到2035年前，仍處於戰略機遇期，確認對外方針回歸鄧小平「和平與發展」主旋律，並依此展開對外關係布局，《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）與《中歐投資協定》象徵中共積極運用經濟力量，以和平手段強化與主流國家的關係，消除國際社會敵意，進而突破美國的圍堵。但同時習近平最近連續提及聚焦聚力備戰打仗，說明即使中共目前不考慮武統，但推動統一進程從未遲緩。如民進黨仍拒絕改善兩岸關係，以為仰賴美國保護傘就可安心過日子，將坐實了台灣是「危險區域」的警訊。