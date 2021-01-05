在美中科技戰與新冠病毒肺炎疫情延燒未歇的情勢下，全球第四大半導體供應國日本，也警惕到扮演國家戰略性行業的半導體在地化完整供應鏈建立之重要性，畢竟2020年日本在全球半導體的市占率僅有9.1%，低於美國的42.9%、台灣的19.7%、韓國的15.9%，況且日本半導體企業型態多集中於IDM廠，比重高達91.5%，其他則為Fabless的5.5%、半導體封裝及測試的3.0%。

日本早於2020年下半年就開始積極邀請台積電赴日本設晶圓廠，在台積電各層面的考量下，未來將有機會赴日本設置半導體封裝及測試廠，成為2020年5月宣布赴美國亞歷桑納州設置12吋廠之後，另一個全球化的布局規畫，顯然台積電不但成為地緣策略家的必爭之地，美日也皆期望藉由台積電在先進製程或高階封測的優勢，來架構當地半導體供應鏈的競爭力，當然也希望成為美、日制衡中國發展策略的一環。

事實上，從台積電的角度來看，公司未能仿照到美國設置晶圓廠的模式到日本，主要是在於美國為台積電第一大客戶，比重高達60%，日本客戶占台積電的比重則僅有5%；不過台日科技合作仍是相當重要，畢竟台灣在半導體上中下游供應鏈當中，半導體設備及半導體材料的自給率仍不高，其中半導體設備台灣全球市占率僅6%，需仰賴美、日、荷蘭進口，至於電子氣體、高純度化學試劑、光阻材料、拋光墊、拋光液體等全球市占率均低於2%，自給率在個位數的區間，仰賴日本進口；顯然台積電仍是需要日本重要半導體設備、半導體材料的供應，因而仍有其必要與日本維持友好的關係；而台積電選擇赴日本設置半導體封測廠，且鎖定先進封裝，不但對於台積電整體財務負擔不會像設置晶圓廠為重，且先進封裝亦可與日本設備、材料商就地供應合作，顯然整體布局仍是利多於弊。

綜而言之，對於台積電的全球布局來說，台灣依舊是先進製程、高階封測的布局重鎮，包括南科將是5奈米、4奈米、3奈米的生產基地，周邊更有ASML在南科設置EUV技術培訓中心，斥資4.7億元每年訓練360名工程師，另外亦有默克、三菱化學、英特格等宣布在台擴產，並就近支援台積電，甚至中科為台積電的7奈米、6奈米量產主要地區，而新竹寶山將成為未來2024年2奈米製程的生產坐落地，旁邊也設有貝爾實驗室，可容納8000名研發人員，來進行下一世代半導體技術的研究。海外布局方面，台積電現階段除了在中國設有上海松江廠的8吋廠、南京的12吋廠外，美國亦有華盛頓州的8吋廠，以及2024年即將量產5奈米的亞利桑那州之12吋廠，未來若再延伸至日本設置半導體封測廠，更能強化全球化的布局，並鞏固當地的客戶群。

值得一提的是，台積電對於台灣整體半導體乃至於整體經濟發展都扮演舉足輕重的地位，更是我國對外在國際經貿角力重要的談判籌碼；然而中長期來說，若半導體業能有護國神山群，或是更多不同的多元成長來源，則可避免台積電獨大下半導體產業結構反映過於集中的問題，方能使整體行業在各環節能有更為完整而健全的發展。

（作者為台灣經濟研究院產經資料庫研究員、APIAA理事）