隨著網路觀影成為流行趨勢，「剪線潮」已影響了20%的美國家庭，許多調查更認為未來3年還會有25%的美國家庭加入這個潮流，讓網路觀影人數即將與傳統電視觀看人數出現黃金交叉。

台灣過去幾年也出現「剪線潮」，有線電視訂戶從2017年第三季之後，就開始逐年下滑，早已經跌破了500萬收視戶的傳統底線。如今隨著5G世代的來臨，上網速度再度獲得提升，更便利透過網路觀看影音。不難想像，有線電視產業必將面臨新一波的衝擊。

有線電視產業走下坡，當然不能全部歸因於網路發展。在過去的10、20年，各界一直批評有線電視平台上面的節目重播率太高，背後是頻道授權費的分配陷入僵化，不只不利於頻道內容的向上提升，也不利於頻道業者之間的競爭。

在這當中，收視率機制也扮演了重要的角色。目前的尼爾森收視率機制，誤差值遠遠大於絕大多數節目的收視率。以樣本數來看，實際的誤差值大約為2%，很多節目的收視率卻不到1%。這就造成形式上雖然有具體的收視率可讓廣告主參考，但如果真的要用收視率來評量各個節目的優勝劣敗，了解統計學的人都知道，這恐怕站不住腳。

就此而論，如果要改變有線電視節目品質不佳的問題，引進具有競爭意義的評量制度，絕對是關鍵，可以作為評量參考的重要工具之一，就是更合理的收視率。有精準的收視率，不僅有助於節目與頻道的擇優汰劣，也可以讓廣告主更正確掌握消費者的觀看行為。

對此，主管機關NCC早就有相當的了解。報載2020年5月，當時的NCC準委員們在立院就已承諾，會在半年內訂出「頻道授權費分配辦法」；2020年9月，NCC公開要求有線電視系統業者在2020年的年底之前，將收視率作為授權費分配參考。

NCC的此一思考方向相當正確，關鍵就是如何提出更具參考價值的收視率數據。台灣各界對於收視率的改革努力由來已久，先前都無法變更目前的體制。隨著新科技發展，當有線電視邁向數位化，由於雙向傳輸取代了過去的單向傳輸，所以有線電視頭端可以知道每個收視戶的頻道選擇行為，這就有助於提供另外一種收視率數據，而且這種數據是普查而不是抽樣，沒有誤差大於收視率的問題。

回首NCC對於授權費與收視率的改革要求，原本的期限都是在2020年底。相關改革原本不易，即使比原本承諾略晚一些，只要真能以更精準的收視率數據為基礎來促進頻道業者的競爭，相信仍是有線電視產業的一大福音，必將有效減緩5G時代的剪線潮衝擊。

（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授）