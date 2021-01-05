《華盛頓郵報》在台灣時間4日上午踢爆，川普在1月2日與同為共和黨的喬治亞州州務卿拉芬斯伯格的通話中，以威脅利誘的方式施壓拉芬斯伯格「找出」11780張選票，以便川普能夠「贏回」喬治亞州。但顯然依照法律的規定，拉芬斯伯格對川普的要求愛莫能助。川普的盟友、友台參議員克魯茲也將在1月6日的國會清點選舉人票時，召集了11名共和黨籍參議員提出異議，意圖替大勢已去的川普尋求最後的翻盤機會。

川普自己大概都沒想過，想要扭轉這次總統大選的結果竟然會這麼困難。早在12月初，川普就透過德州向聯邦最高法院提起上訴，想要控告賓夕法尼亞、密西根、威斯康辛、喬治亞4州「違憲」。當時還有不少人懷疑，甚至川普可能也曾經以為，因為川普上任之後史無前例地任命了三位大法官，最高法院會不會因此變成「川普開的」，作成的決定會偏向川普。結果最高法院不但駁回德州提起的訴訟，川普當初任命的3位大法官，也沒有任何一個人支持他。美國的大法官、公務員可以這樣超然獨立、謹守自己份際，反觀台灣的公務員呢？

12月31日行政院在萊豬正式開放進口前夕，由政務委員羅秉成召開記者會，宣布地方政府訂定的反萊豬條例通通無效。他還在記者會上直接警告地方政府不要視中央、視法律於無物。倘若公務員仍舊裁罰萊豬業者，就會受到懲戒。川普身邊大概就是少了幾位這麼「有魄力」的幕僚，翻身之路才會走得這麼辛苦。而這位政務委員強悍的態度，無疑只是替蔡政府提油救火，讓民眾對中央執意要開放萊豬進口的態度更加反感。

連任後都不跟民眾溝通的蔡總統，罕見地在元旦文告上提到了萊豬。蔡英文連任後的態度已經很明顯了，就是在壯大自己的影響力和勢力而已。其他媒體諷刺她「獨裁」的例子也不必多說了，她不斷拉攏、分配自己的親信進入權力核心的做法，或許也跟南韓前總統朴槿惠的「閨蜜門」，沒有太大的差異。至於這次不得已要在元旦提到萊豬，顯然就是因為這個場合避不過，不表示一點什麼真的說不過去。

於是乎她一下說開放萊豬是過去政府的承諾，自己沒有迴避空間；一下又要謙卑求國人同胞「體諒」。說實話，如果選出了一個新的政府只是在實現前朝的承諾，那我們選這個新政府要幹嘛？民眾的態度其實一直都很清楚，就是要進口美豬不是不行，但為什麼一定要進口有食安疑慮的萊豬？要我們體諒政府，那誰來體諒老百姓？講白一點，就是因為位居高位的官員們有辦法不吃到萊豬，才會說進口萊豬是「讓民眾多一個選擇」、「任何東西吃過量本來就有風險，民眾要自己保護自己」。面對一個「同理心赤字」的政府，人民真的很辛苦。（作者為口譯工作者）