蔡政府口口聲聲說，台灣人民必須先吃萊豬，美國才會同意與台灣簽署雙邊／自由貿易協定（BTA或FTA），事實卻是，萊豬吃了，台灣還被美國列入匯率操縱國的名單，對台灣輪胎廠課徵高額的反傾銷稅。

國際經濟與政治本為一體。「所有的規則都是強權帶頭制訂，而強權不會制訂一個對自己不利的規則」，這是對國際政治經濟的首要認識。二戰後，全球自由貿易有利於美國，所以美國支持世界貿易組織（WTO），但是在多哈回合談判後，美國等大國的利益往往受到小國團結所杯葛，因此愈來愈不想透過WTO平台進行多邊貿易，開始將重點轉向另外兩個管道，即區域經濟組織與雙邊自由貿易協定。

在區域經濟組織與雙邊自由貿易協定之間，美國更傾向於雙邊談判。原因很簡單，在雙邊談判中，美國可運用其龐大市場及政治壓力，取得更大的談判籌碼。

台灣是海島經濟體，對外的自由貿易絕對重要。代表全球自由貿易的WTO，其功能逐漸被區域及雙邊經貿協定取代後，台灣當然應該盡速跟進。但是相較於WTO，在參與區域與雙邊經貿協定的過程中，政治因素變得更為重要，政治弱勢的台灣更是必須單打獨鬥。

目前在區域經貿組織方面，台灣只有參與APEC。另外兩個重要的區域組織，一個是由中國大陸與東協主導的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP），已經開始運作，台灣被排除了。另一個是《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），台灣的加入也是遙遙無期。蔡英文政府把重點放在與他國簽署FTA，美國更是首要，至少在宣傳上是如此。

政治上的想望蒙蔽了蔡政府的理性判斷。美國的對外貿易談判從來就不是吃素的，也未曾扮演分享美國公共財的角色。看看美國對比台灣更重要的歐盟、日本及其他盟國在經貿談判時的寸步不讓，蔡政府憑什麼相信美國在未來的談判中，會對台灣大發慈悲？

反之，蔡政府要有心理準備，如果台美的BTA談判真的開啟，在美國壓力下有無做好大幅開放或讓步的準備。

放眼全球的雙邊自由貿易協定，客觀來說，只有中國大陸願意站在一個非完全冷冰冰算計的立場與台灣進行經貿對話。無論是ECFA，或是沒有通過的服貿協議，台灣都是絕對得利的一方，這是台灣與全球其他國家談判所不可能達到的。

2014年民進黨不惜把服貿給毀了，蔡英文執政後為了自己的意識形態與政治目的，也不惜毀了兩岸關係，然後一股腦地把台灣的政治經濟押在美國的身上。在政治宣傳下，一夜之間，與美國簽署BTA或FTA成了台灣未來的萬靈丹。

美國將台灣列入匯率操縱國的名單，對台灣輪胎廠商課徵高額的反傾銷稅，絕對不是萊豬進口的「打臉」或「真心換絕情」而已，這其實是美國「就事論事」的「大國風範」。美國如此，日本也會如此。所謂開放日本核食進口有利於日本支持台灣加入CPTPP，也終將只是騙局一場。日本與美國一樣，即使開放核食後，也同樣會是「就事論事」、「一碼歸一碼」的冷冰冰立場。

蔡政府為了討好美國，編了個「萊豬換BTA」的謊言。蔡政府無良，使得台灣民眾的健康暴露在危險中；蔡政府的無智，在於根本不知道台灣最好的對外經貿策略在哪裡。

請蔡政府記住，美國這個「老大哥」，是不會對台灣在經貿談判中有任何讓步的，而是會在談判前與談判時，看看台灣能夠讓步多少。

（作者為孫文學校總校長）