如果說曼聽公園是位精雕細琢的大家閨秀，那麼西雙版納原始森林公園就是個原生態的純天然美女了，原始森林公園的占地超過三萬公畝，大概是12個台北大安森林公園的規模。公園位在海拔720公尺至1355公尺的河谷地帶，由於上午在曼聽公園逛逛走走了大半天，因此決定搭乘園區觀光車上山，即使搭乘開放式的觀光車也規定必須得戴上口罩，不得不說這裡疫情管制真的十分嚴格啊！

感受熱情潑水活動

整座原始森林公園都屬於熱帶溝谷雨林，保存得相當完好，園區將傣族的民俗文化巧妙地融入整座森林公園中，包含傣族的潑水活動、哈尼族的竹竿舞同歡、孔雀舞與孔雀放飛活動，大象與鸚鵡表演等等。

傣族的潑水節和泰國一樣，又稱為浴佛節，也是當地的新年，是在每年的四月中旬，一般進行三至七天，平時西雙版納各個重要景區都會有潑水的活動，讓遊客充分感受當地文化。我們上山時剛好趕上潑水活動開始進行，因為沒有隨身帶衣服鞋子更換，我們只好站在旁邊觀賞拍照。

當地人穿著鮮艷的傳統服飾和遊客們圍成一大圈唱歌跳舞，當加入大圓圈的人愈來愈多快擠不下時，主持人說潑水活動開始時，說時遲那時快，舞者們忽然拿起水盆開始向人群潑水，我們本來站在旁邊錄影，居然也被幸福的水花波及濺得半身都濕了。一場潑水混戰開始，舞者潑灑的水花弧度映照著太陽光就像孔雀開屏般美麗，場上的無論大人或是小孩們，都被從四面八方潑灑而來的水花啟動笑穴般笑得超開心。奇妙的是，活動結束時，我們身上半濕的衣服也乾了，當地的陽光的確是夠熱情的！

沿著山坡往上走，雖然是豔陽高照的好天氣，但一路上都有清澈的溪水與滿布的熱帶雨林植物，更多的是都是高聳入雲的參天大樹，因此森林裡面非常涼爽宜人，簡直就是一個巨型的天然氧吧。雨林裡有筆直高聳的大樹是因為樹木的向光性所致，因為雨林裡的林相豐富，植物種類繁多，樹木自然向上向陽生長發展，大樹的高度目測應該至少40公尺，那應該就是所謂的「望天樹」吧！為了看到樹木全貌，我們幾乎常常是仰著脖子的！

一堂熱帶雨林植物課

雨林裡植物繁雜且盤根錯節，幸好一路上有導覽說明，讓我們可以邊走邊學習到一些原始森林裡的植物現象，例如植物絞殺、老莖生花等，感覺自己出來上了一堂熱帶雨林植物課。

再往山裡走進去，途中有一段山路沒有其他任何人，路面是看似隨意用鐵絲編排的竹片路面，步行其上很有彈性，走起來其實很舒服沒有壓力，比走階梯或是石板路面強多了。但往竹片縫隙下仔細看下去就是山谷，我先生有點懼高症，雖然我一直向他打包票說這是景區道路絕對安全，而且這是我認為森林公園裡最享受的一段山路，安靜無人擾又好走，但他仍下意識地邊走邊碎碎念，因為他一直擔心自己的體重太重會踏破竹片掉下去。真是一條路兩樣情啊！

下山繼續搭乘觀光車到下一站是哈尼族的愛伲山寨，哈尼族熱情地邀請遊客們加入他們的竹竿舞行列當中，而且還強調跳舞是絕對免費的，可能是因為大陸的景區除了進入景點大門的門票之外，景區內通常會有各種名目的收費，讓人會預設立場覺得只要進入景區就得當肥羊，隨時有被宰的心理準備吧！

跳竹竿舞興奮與害怕

哈尼族人們帶著遊客跳竹竿舞，每個參與跳舞的遊客都會擔心，萬一沒踩對節拍會被竹竿夾到，所以興奮中還帶著一絲絲的小心翼翼，後來我才發現竹竿內側都有防護裝置，兩根竹竿中間其實有一段安全距離，絕對不會因為竹竿合併而撞到腳，但即使知道不太會夾到腳，跳舞時潛意識還是會有一點點的害怕。

觀光車的最後一站是孔雀山莊，孔雀是傣族人的吉祥物，傣族人認為孔雀是善良、聰明、愛好自由與和平、吉祥幸福的象徵，所以生活中很多地方可以看到有孔雀作為設計元素的各種服飾或用品。

孔雀山莊有水上實景舞蹈及噴泉表演，壯觀的噴泉朝天空奮力噴灑出孔雀開屏的美麗圖案，傣族青年男女舞者穿著鮮豔美麗的傣族服飾，搭乘孔雀舟到舞台中央優雅地舞著，這時黃昏的陽光剛好從水幕後方向前穿透到舞台上，這一幕景色彷彿像一幅有宗教寓意的畫，美得有點不真實的感覺。

數百隻孔雀紛飛而來

就在這時，舞蹈表演接近尾聲，突然有一大群孔雀從遠處紛紛飛向舞台前側，目測應該有數百隻孔雀，很多人都為這突來的奇景發出讚嘆之聲！因為平時我們能接觸到的孔雀大多是在動物園或是鳥園裡，而且通常只有一兩隻關在籠子裡僅供觀賞，像這樣一大群孔雀放飛而來的畫面是我這輩子第一次見到，真的是長見識了！讓人感覺不虛此行！

結束所有參觀後我們其實已經快走不動了，沒想到觀光車居然載著我們到停車場，這項服務實在很貼心，因為從孔雀山莊到停車場如果步行大概也要十多分鐘吧！我在其他景點從沒碰過這麼加分的服務，頓時有種小確幸的感覺。

西雙版納大概位於東經100度，由於採用的是統一的北京時間（東經120度），因此太陽下山的時間比較晚，即使是秋天傍晚七點多，天空還是微微亮，因此夜市開始的時間也比較晚。

（《大陸自駕遊初體驗》之三，待續）

（Hippo／現居成都）