編者按：

抗戰勝利後，大後方竟比汪精衛政府統治的地區還落後，成為國民黨在大陸全面潰敗的主因之一。

黃光國所著《台灣自我殖民的困境》，從國民政府特工楊鵬與港台新儒家代表人物之一的徐復觀，探討為何國民政府在短短四年失掉大陸，敗走台灣。如何從「文化中國」的史觀，看出儒家文化中的國家興衰之理。

《見證一生》是一本非常奇特的書。作者楊鵬的父親，楊潤之先生，原本是南京附近「瓜埠」地方上的一位鄉紳。抗日戰爭爆發，南京大屠殺之後，接受國民政府的指派，成為軍統轄下「忠義救國軍」一支游擊隊的隊長，後來竟被暗殺。

楊鵬天生體弱，他為了報父仇，在不知情的狀況下，被「軍統」人員吸收，在南京為軍統局做事，成為國民政府的一名特工。抗戰勝利後赴重慶，受戴笠軍統局高級幹部班訓練；國民政府撤守台灣後，他又奉派到日本，接受美國中央情報局訓練。國共對立時期，他先後在日本及香港從事情報工作。一生經歷過許多奇險，但平生做事卻恩怨分明，從不違背良心，最後總能得到奇人相助，化險為夷。從「儒、釋、道」三教合一的中華文化傳統來看，楊鵬在《見證一生》中記錄了許多他親身經歷過的「因緣果報」，故事最為珍貴，也最可以用來教化人心。然而，這卻不是本書的目的。

本系列題為《夾縫中的台灣：殖民與自我殖民》。從本書的角度來看，《見證一生》跟本書主旨有關的部分有二。第一，是該書第二章「南京游擊部隊的興起與解散」，可以讓我們看出：抗戰前後，傳統中國社會的特色；第二，是該書第四章「日本投降了，中國失敗了」，可以讓我們看出日本文化的特色；以及抗戰勝利後，為什麼國民政府會在短短四年後就失掉大陸，敗走台灣。

楊鵬身為國民政府的「特工」，青年時期又在所謂的「日偽」淪陷區中成長和工作，但他對這個問題的觀點，跟港台新儒家代表人物之一的徐復觀，卻是不謀而合。由於本書的目標在於提供一種「文化中國」的史觀，因此本章第二部分比較他們兩人的觀點，希望藉此看出儒家文化中的國家興衰之理。

▲忠義救國軍

楊鵬老家位於南京長江對岸，江蘇省六合縣東門外的瓜埠鎮。鎮上三百多戶人家，為周圍鄉村農民聚集買賣之地。楊鵬的父親楊潤之為當地有名仕紳，開設一家茶樓，一間布店，鄉下有田產，山中有山產，家道殷實。那年頭，鄉人貧窮落後而無知，家庭鄰里親朋之間常有糾紛，發生互吵互鬥之事，又怯於見官，多請地方仕紳出面，主持公道。楊父是當地領袖人物，正當盛年，身強力壯，聲音宏亮，判事公正。楊鵬自幼每逢三、六、九日，常見茶樓擠滿鄉民，分成兩派，各訴理由，攻擊對方。父親坐在主席位置，鎮壓爭吵，最後裁決，情理法面面兼顧，能讓鄉人敬服，感佩離去。楊鵬和父親外出時，遇見路人，常有人親切而禮貌地問好。楊鵬跟在父親身邊，也常引以為傲。

民國二十六年，日寇以強大兵力侵華。淞滬之戰，國軍精銳二十萬，經慘烈戰鬥四個月，幾乎全數犧牲。首都南京保衛戰堅持了一個月，亦不支潰退。

日寇在南京進行舉世震驚的大屠殺，犧牲者多達三十萬人之眾。連續一個多月，日夜槍聲不斷，鬼哭神嚎，變成人間地獄。長江染成紅血，屍體漂流至分支河流，慘不忍睹。

楊鵬家隔長江，與南京對望，親眼所見，親耳所聞。經此浩劫，原本一團散沙的中國人，真的是「地不分東西南北，人不分男女老幼」，全都站起來，響應蔣委員長的號召，各鎮各鄉自組自衛隊，收拾國軍在南京撤退時留下的武器，建立武裝，參與抗日。

楊鵬父親原本是六合縣第三區區長兼瓜埠鎮長，他組成自衛隊，統轄五、六個鄉鎮的力量，對抗自南京出城，到城外鄉村搶虜民伕、姦淫婦女的日軍小部隊。由於自衛隊熟悉地形道路，進退攻守自如，迫使日軍不得不戒慎恐懼，挫折者多，得逞者少，因此對民間抗日自衛隊恨之入骨，楊鵬父親的聲名也逐漸上揚。

民國二十七年三月，突然有一名神秘人物，攜六、七名隨從，來到楊家，要求與楊父闢室密談。此人原名管容德，化名徐禧，奉中央命令。籌組「忠義救國軍」南京行動總隊，要求楊父支持。楊父見到他的委任狀後，立即承允，並於數日後關閉茶樓營業，充作徐的指揮所。楊父的自衛隊有兵員一百多人，槍枝八十餘支和機槍一梃，駐紮於瓜埠山頂，列為行動總隊直屬第一大隊，下分三個中隊。隨後陸續拉攏鄰近各鄉鎮自衛團隊參加，共有三百人槍，分別成立三個大隊，下轄九個中隊。南京行動總隊成形後，聲勢浩大，南京城內的日本駐軍，由於戰線拉長，留守人數不多，從此不敢出城虜掠。

●父親被害之謎

民國二十九年農曆新年初六，中午時分，有一人到楊家傳信，謂總隊長有急事，請立即前往會晤。楊父當即隨此人外出，匆忙之間，未有任何交代。當日深夜，楊鵬的小舅舅突然隻身到家敲門，神情嚴肅，告訴楊鵬的母親，說楊父已經被害，要他立即逃亡，以免仇人斬草除根。母親哭著為他打點了一個小包袱，並給他三十塊銀元，匆匆隨小舅舅外出。黑夜行走至江口，上了小舅舅早已準備好的一隻小船，搖到對岸南京城外郊區。至天亮排隊入城，經日軍檢查通過。步行至夫子廟一家茶樓。舅舅向主人馬氏夫婦說明因由，請收留楊鵬住在他家避難。馬家夫婦無兒女，同情他年幼喪父喪母，立即答應收他為義子，住後院一個房間。小舅舅當天離去，從此與家鄉家人音訊斷絕。

一個月後，勉強進入高中補習學校，八月，考進汪精衛政府的中央大學，獲貧寒獎學金，食住都在學校，生活步上軌道，心中唸著一個古訓：「君子報仇三年不晚」，相信只要他自立自強，必定有報仇之日。在中大讀書那一年寒假，楊鵬回到馬家不久，小舅舅到來，神色輕鬆地對他和馬伯父說：父親血仇已經水落石出了。

仇人不是徐禧，而是副隊長王錫三。徐禧在江寧一代，聽聞楊父被暗殺，大為驚駭，立刻趕回六合，嚴密追查，很久不得要領。最後確知凶手即為其副手，大為震怒，他不動聲色地以同赴某處視察為名，邀王偕行。在途中命其親信將王綑綁，詢錄口供。王無可推卸，終於招認。徐咬牙切齒，遂親自開槍予以射殺，算是報了大仇。（待續）