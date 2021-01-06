國內5G開台半年，電信業者衝出百萬用戶，資費被認為是影響消費者跨入5G使用門檻速度的一大關鍵，然而進入5G世代，各種由AIoT（人工智慧物聯網）驅動的訂閱經濟商業模式已是不可擋的大趨勢。對國內相關產業而言，新的商機跟危機都在快速逼近中。

扮演國內5G推手的電信業者，看好在進入5G世代後，利用其大頻寬、低延遲、大連結等技術特性，透過萬物皆可連的運用，可帶進創新商業模式的發展將無可限量，已積極跨業展開各種布局，準備迎接新經濟商機的到來。

而首波受到新趨勢興起衝擊，受傷慘重的則以有線電視業者為最。國內有線電視家戶普及率最高曾達到64％，訂戶數高峰在2017年創下524萬戶的紀錄，之後受到網路及影音串流（OTT）興起影響，消費者使用習慣改變，訂戶數不斷流失。截至2020年第三季止，訂戶數已降至489.65萬戶，刷新有統計以來的歷史新低。

國人對電視使用的習慣已出現改變，現在消費者輕鬆就可透過家中智慧電視，自選付費收看Netflix影片，或看蘋果的電影或音樂，遊戲也可自選微軟的Xbox或任天堂的Switch，也可以把電視當電腦用，透過GOOGLE做各種搜尋等……提供各種娛樂服務，這讓傳統型有線電視業者服務不變，且收費僵化的營運模式，備受挑戰。

再加上國內有線電視分組付費研議逾五年，原本表定要在2021年上路，現在又有變數。遲不應變更讓業者只能坐視商機的流失。即使未來分組付費新制得以上路，能否挽救近三年來不斷被退租剪線的頹勢，考驗還是很嚴峻。

反觀，OTT業者Netflix，原本只是一家DVD租賃業務公司，卻能在產業遭市場淘汰的過程中，找出新的商業模式逆勢成長，如今成為全球最大的電視和電影製片廠之一，目前Netflix在全球訂閱用戶數直逼2億人大關，不但被視為是訂閱經濟商業模式的成功典範，也為串流服務開啟新時代。

再以蘋果為例，這幾年蘋果已經從硬體銷售業者，逐漸轉型為提供軟體服務的公司。有分析師拆解其最新一季的財報後發現，截至2020年第三季為止的年度，蘋果來自服務部門的毛利率貢獻度達63％，硬體只剩下32％。旗下包括Apple Music、iCloud 和Apple TV+等蘋果平台在全球已擁有5.85億的付費訂閱用戶，還計畫再推出Apple Fitness+付費健身服務，來助攻訂閱用戶總數能突破6億大關。

不僅如此，看好進入5G世代，萬物皆可連的大改變，以及「共連，共容，開放」的新生態崛起，一向採封閉系統主張的蘋果也漸打開大門。在2020年底宣布與Google、Amazon、Zigbee等國際大廠共同提出Connected Home over IP的專案計畫，要打造一套可以整合智慧家庭裝置、行動通訊軟體和雲端服務的智慧家庭技術標準。

此外，蘋果服務在2019年進駐對手三星的智慧電視後，2020年又宣布凡透過iPhone app提供數位課程或視訊活動的企業，將可不必使用App Store的程式購買功能，近日更傳Apple Car也可能提早問市。

蘋果透過愈來愈多的連網服務開創新的獲利引擎，成功帶動其業績突破單靠硬體銷售已達巔峰的障礙，繼續成長。此作法獲投資市場給予肯定，其股價不僅超過沙烏地國家石油公司─沙烏地阿美，成為全球市值最大的公司，也寫下全球首家市值突破2兆美元企業的新紀綠。

過往全球市值排名的更替，經常提前反映出產業未來發展趨勢的興衰，蘋果市值創下新標竿，正凸顯出新訂閱經濟的力量正在快速崛起。

然「訂閱經濟」正夯，也只是5G開台後迎來的第一波商機而已，依各研究機構預估，未來從智慧家庭，智慧交通，智慧城市，智慧醫療等，相關的硬體產品及軟體服務將在2025年前以每年超過15％以上的複合成長率快速躥升，數位轉型已成企業新顯學。有報告預估到2030年全球數位經濟產值將達28兆美元，占GDP的30％。IEK報告也預期到2030年台灣GDP中可望有六成是來自於數位轉型帶來的貢獻，包括數位服務產品與相關技術等。

單從一項電視使用習慣的改變，已牽動了許多新創產業的崛起，未來隨5G普及，透過物聯網可發想的運用及商機仍無限寬廣，儘管在全球經貿的發展上不時有黑天鵝事件干擾，疫情也遞延了各國原定的5G布建速度，但數位新生活已成為不可逆轉的發展大趨勢。

(工商時報)