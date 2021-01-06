中共中央5日印發《中國共產黨統一戰線工作條例》，相較2015年試行本，多了兩個章節，強化海外促統以及對「新階層人士」的統戰工作，對台章節則刪除了鞏固兩岸政治基礎等字句，可說是因應兩岸和國際情勢，所做出的調整。

中共統戰工作條例2015年9月曾有個試行版，隔了5年多正式印發，並做了不少修訂，新版全文共14章、61條。其中相較2015年版本，新增了第8章「新的社會階層人士統一戰線工作」，和第10章「海外統一戰線工作和僑務工作」。

2015年5月，習近平在中央統戰工作會議上首次提出「新階層人士」，涵蓋私企外企的管理技術人員、中介組織和社會組織從業人員、自由職業人員和新媒體從業人員等四類人士。2016年7月，統戰部更正式組建了八局「新的社會階層人士工作局」。

其實2015年版本也有提到「新階層人士」，不過當時將其列在「黨外代表人士」的章節，此次可說是隨著八局成立後，新階層人士也正式「升格」，單獨成章。

此次新增的第10章「海外統一戰線工作和僑務工作」，提到「遏制『台獨』等分裂勢力，維護國家核心利益；發揮促進中外友好的橋樑紐帶作用，營造良好國際環境」，以及「引導華僑、歸僑、僑眷致力於祖國現代化建設，維護和促進中國統一，實現中華民族偉大復興」。這可看出大陸增加並強化了海外的反獨促統工作。

再看涉台章節，對照2015年，新版多了「不斷推進祖國和平統一進程」、「發展壯大台灣愛國統一力量」表述，團結對象則從「台灣同胞」擴大到「『海內外』台灣同胞」；2015年還是馬執政，現在則是民進黨執政，紅綠間無互信基礎，因此新版刪除了「鞏固深化兩岸關係和平發展的政治、經濟、文化、社會基礎」字句，這也可解讀為，大陸已做好民進黨長期執政的準備。

總結來看，中共統戰工作條例，強化了海外的反獨促統工作，認清兩岸無政治互信基礎的現實，並加大了對「新階層人士」的重視。