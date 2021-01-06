根據農委會田邊好幫手網站所公布的數據顯示，全台毛豬交易行情，去年底第四季平均價格僅有69.84元，今年初價格突然飆升，1月1日至6日的平均價格達73.62元，2日更創下75.28元的近期高點。

農委會主委陳吉仲4日表示：「依據過去5年的拍賣市場價格來看，台灣毛豬每公斤均價都是在65到80元之間波動，所以整個豬肉的供給非常穩定，價格在每公斤70多元的水準，消費者絕對可以負擔得起。」

陳吉仲的說法相當不負責任，認為豬肉漲價沒有問題，消費者應該吞下去，似乎漲價與政府無關。我們可從供給與需求端觀察，相較於過去豬價變動，主要都是在於供給端的變化，也就是發生傳染病（例如非洲豬瘟口蹄疫等），或是發生異常氣候影響供給。

但是這次豬肉供給並沒有明顯變化，主要還是來自於需求端的壓力，我國開放美國萊豬進口，政府卻不願意清楚標示是否含有萊克多巴胺，只願意標示產地。消費者無從判斷下，乾脆拒絕購買美國豬肉。因為人們擔心美豬食安問題，所以增加對國產豬肉的需求，而導致豬肉價格上漲。

這個現象不是開放萊豬之後才發生的，早在去年蔡英文總統宣布開放後，就開始發生影響。中華民國禽肉行銷發展協會榮譽理事長，也是豬肉進口商代表李春來表示，從總統蔡英文宣布放寬美國萊豬進口後，生意掉了2成多，快活不下去了。因而串聯進口商在12月初連署「維持不進口萊豬及落實標示產地意向書」聲明，全台約9成，近150家進口豬肉業者承諾絕對不會進口萊豬。不過仍有部分進口商拒絕承諾，在食品安全疑慮下，人們的理性選擇就是全面拒吃美豬。因此本人合理的懷疑，民進黨政府表面上是開放萊豬進口，實際上就是反對美國豬肉。

政府強力護航萊豬，最後可能造成三輸的結果，美國原本要擴大豬肉出口，結果不增反減；國人負擔更高額的豬價；政府無法對美國交代，台美FTA遙遙無期。

回到本次新聞事件，有部分店家因為使用國產豬，導致食材成本上漲，而宣布調高便當或是部分肉品的價格。但是我們仔細閱讀新聞的內容，發現許多店家是因為過去採用便宜的進口豬肉，在消費者食安意識抬頭下，而改用國產豬，才會導致成本提高，實與本次國產豬肉上漲沒有太大的關係。

不過這個事件也讓我們警覺，原來我們過去理所當然的認為，多數餐廳都是使用台灣肉品，現實卻是進口肉品已經悄悄的攻城掠地。其中又以雞肉市場最為明顯，目前已搶佔六成的市場，換言之，我們常吃的雞排或雞腿便當，所使用的雞肉大部分都是使用進口雞肉。

透過此一事件，消費者將能夠更加關注餐廳所使用的食材來源，以後我們就可能走向日本與韓國的發展模式。這兩個國家也都是被迫開放肉品市場，大家到日韓的餐廳可以發現，許多餐廳的菜單上有明確的標示國產肉品與進口肉品，價格上也有明顯的差距，讓消費者可以自行選擇。

（作者為中華經濟與金融協會副秘書長）