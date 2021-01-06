美國總統川普本月20日將卸任，國務院卻臨去秋波宣布台美7日將透過視訊進行「政治軍事對話」，可預見這場對話，美方無論給台灣什麼承諾都已難兌現，但川普團隊臨走還急著要搭建這座橋，用意卻是很明顯，就是希望未來雙方還能「繼續合作」。

2017年10月蔡英文總統就任後的隔年首次出訪太平洋友邦島國，過境美國檀香山和關島，行程中安排與東西中心等美國智庫座談，並與當地政要餐敘，美方當時對隨行採訪團設有重重限制，過程保密。

不過與會的外交官員透露，這些美方政要和智庫人士關切的話題幾乎都一樣，就是警告台海之間的危機，要求我方提高國防預算，向美國買武器。

當時的國安會副祕書長蔡明彥事後也轉述，蔡總統在夏威夷與AIT主席莫健會面時表示，未來國防預算將跟著GDP等比成長，最少每年會比前一年預算增加2%以上，額外軍購會再增加1%，總計每年會有3%的成長，若再有重大軍購案將動用特別預算支應。

該名外交官當時語重心長的說，美國這些與外交國防有關的智庫人員，很多是退休的政要，與軍火商等利益團體關係很深，美方賣武器給我們，我們想買的他們不給，他們要賣的我們不一定需要，還緊抓著維修技術不放，軍售價格是一回事，後續的維修費用是更大的問題。

美國政界背後都有各方利益團體的支持，蔡英文總統去年8月在美國總統選舉正打得火熱之際，突然宣布今年元旦起開放美國萊豬和狂牛病風險較高的30月齡以上美牛進口，究竟是美方哪個單位的要求？蔡政府至今諱莫如深，但無論如何都是做球給川普團隊，背後也有美國肉商的利益糾葛。

蔡英文寧可擔負國人反彈的巨大風險也要開放萊豬，當然是美方也給了一定的承諾，不過從事後結果來看，台灣得到的只有美國國務院次卿柯拉克等幾位高官的來訪，以及不具實質性的經濟對話，連TIFA復談都沒有，何況是經濟部長王美花想要的BTA，台灣車用輪胎甚至還被美國課高額反傾銷稅。

在確定落選後，川普團隊近來與台灣的往來反而更加積極，去年11月美國海軍印太情報總指揮官史達曼少將就曾低調抵台，當時軍方人士就認為，應是在強化團隊卸任後雙邊連繫的管道。

美國國務院昨天主動宣布，台美7日將透過視訊進行「政治軍事對話」，雙方將針對整體區域情勢、台美軍事合作，以及後續常態軍售等議題進行討論。

只剩10多天就要卸任的川普團隊，要如何在這場對話兌現台美未來的軍事合作和常態化軍售？川普是商人出身，與各方利益都有很深的糾葛，如果這又是一場像賣萊豬一樣的鴻門宴，希望這一次蔡政府能硬起來，勇敢拒絕。