2020年新冠病毒大流行，全世界確診人數超過8343萬人，死亡人數高達181萬人，在各國施行大封鎖政策下，全球經濟因而急凍陷入困境。雖然在加速研發下疫苗得以提早出現，看似復甦在望，但入冬第二波疫情又起且來勢洶洶，且出現病毒進化變種情況，徒增些許的不確定性。回顧過去、展望未來，見微知著，知所進退。

去年適逢美國總統大選年，極右派的川普總統，在輕忽疫情的肆虐與擴散下，竟讓美國淪為世界最大的染疫國，導致其連任不利痛失總統寶座。當選的拜登從政多年相對溫和理性，勢必放棄川普零和競局的單邊主義而回歸互利互惠的多邊主義，並將積極尋求盟友的支持，彌補川普種下與盟友的裂痕，企以重振美國日下江河的領導地位。

2018年川普發起了中美貿易戰乃至科技戰，在疫情推波助瀾下加速了中美經濟脫鉤與全球供應鏈的重組。後川普時代，中國崛起帶來的威脅與多國反中情結的聚集，美中兩強的對立勢必加劇，即使民主黨的拜登上台抗中的基調仍將不變，因為這樣的戰略符合美國的國家利益，而全球經濟在新的一年勢必在動盪中緩慢復甦。

中歐自由貿易協定在2020年終之際迅速成局，象徵歐盟不再唯美國是從，中國的經濟利益仍必須考慮，另一方面英國正式脫歐，尋求英國不僅是歐洲的英國，更是立足全球的英國，故將會積極與各地區經濟結盟。亞洲區域經濟合作繼11國CPTTP之後，15國的RCEP亦於去年11月順利簽定，象徵亞洲大融合世紀的到來。中國已表達希望能加入CPTPP，而美國在拜登主政下很可能選擇再加入CPTPP重返亞洲，最後合縱連橫的結果，短期的對抗難免，惟在多邊的唱和下，長期若能進一步整合為亞太地區FTAAP，區域共榮應是全球之福。

整體而言，中國的崛起，美中兩強對峙勢所必然，而區域整合將在不斷的零星糾結中持續強化邁進。為了避免兩極對立下重蹈覆轍的新冷戰形勢，中等強國如英國、俄羅斯、日本、印度、澳洲等將是多極世界體系和平發展的穩定力量，只有維持多極世界的動態平衡才能帶給全球穩定繁榮的願景。在多極平衡的世界裡，彼此尊重以合作取代對抗，以競爭確保公平，才能為人類社會帶來和諧與永續發展的可能。

回顧兩岸關係，小英政府上任以來兩岸不再對話，表面上維持冷和平的狀態，但也積極尋求美國支持，在傾美遠中的政策下，已打破既有現狀，為兩岸帶來不穩定性增加，不僅對台灣不利，對區域的和平亦帶來威脅，迫使美中兩強為地緣政治加強動員，這或許也是民進黨政府認為可以絕處逢生對抗中國的險招，但無疑的將挑動兩岸緊張關係的升高，君不見曾幾何時中共戰機三不五時飛越海峽中線不斷挑釁擾台，當一有不慎擦槍走火，台灣勢必淪為戰場，將會是最大的輸家，經濟的優勢與榮景也將一去不返。把台灣選邊站徒然增加戰爭風險，實屬不智之舉。

維持在兩強中的平衡地位一直是台灣過去能夠持續生存的關鍵，也符合人民的期待。馬政府施政因讓人民有過度傾中的疑慮，導致太陽花學運，2016年蔡英文則高舉維持現狀大旗順利取得總統大位。如今，蔡政府反其道而行唯美國馬首是瞻，過猶不及，禍起蕭牆恐亦非全民所期待。民意如流水，為政者當戒慎之。唯有與人為善、中道而行，維持美、中、台的動態平衡，台灣才能穩定發展。2021年期盼兩岸關係能一掃陰霾，為後疫情時代開創新局。

（作者為國立政治大學經濟學系教授）