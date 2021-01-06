2021一開年，股市匯市都開紅盤，15000點在望；但是，台灣參加國際經貿社會卻開年不順，歐洲和中國大陸達成全面投資協議，追求經濟自主政策；美國裁定台灣輪胎反傾銷，加徵40%進口重稅。蔡政府親美拒中的路線看來今後路障重重。

國際經貿社會其實和政治一樣現實。沒有錯，美國和日本是跟我們經貿關係最密切，最有實力也有意願幫助我們打開國際經貿大門的國家。但別忘了，在國際組織還有一個有主導實力的中華人民共和國。而川普的「美國第一」政策，也激起了歐洲盟國強烈的危機感，覺得不能全部依靠美國。

我國早在2014就表示想加入《跨太平洋夥伴協定》（TPP），新加坡總理李顯龍說：「台灣能否參加取決於中華人民共和國和TPP成員國是否願意讓入。參與經貿談判不是只有經濟考量，還有政治成分，其他國家一定會認為這樣做不能破壞與第三方的關係。」話講得非常直白，但忠言逆耳。美國、日本、歐洲和其他會員國為何在國際經貿事務上仍舊現實？主要是加入組織存在著表面是共識，其實是自利的程序。

我國加入國際經貿組織將面臨的兩道關卡，一是必須向存放國提交正式入會申請，二是必須取得成員國的共識性同意。舉我國最想參加的《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）為例，有意申請的經濟體須向存放國提交正式入會申請，然後才能與各成員國進行協商，以爭取對於入會審核的共識性支持。

因此，台灣想加入CPTPP，兩岸關係如果得不到緩和，中共政權一定有實力在11個成員國中說服至少一個國家說不，何況，中國大陸已經表達參加的意願。

馬英九執政時代，兩岸之間設有次長級的「經合會」平台，每年定期溝通彼此間的經貿和投資事務。兩岸ECFA協議簽署之後，紐西蘭和新加坡隨後跟我國簽訂雙邊自由貿易協定。中國大陸那時在兩岸經合會承諾兩岸服貿、貨貿協議簽訂後，同意台灣加入國際經貿組織。如今「九二共識」不在，這些承諾也隨之消失。

兩岸和平當然不是一個巴掌打得響，中共不能動輒恫嚇，蔡政府也不能草螟弄雞公。「人類貿易的衝動，偶而會讓位給戰爭及民族主義。」美國財經名家伯恩斯坦在《貿易大歷史》書中提出的感言，值得蔡總統側耳傾聽。

（作者為國家公益發展協進會理事長）