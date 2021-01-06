蔡英文在元旦講話重提「謙卑」，並坦言希望與中國大陸對話協商，這是2021年伊始兩岸和解新契機，也是在中美台三角情勢變化之後，新的戰略調整方向。對台灣而言，這是回過頭來重新選擇理性與正道。它也反映過去4年在川普「唯美獨尊」政策下，民進黨與共和黨極右翼合流的「迷航之旅」，即將宣告終結。

新上台的拜登政府將引導台海政局重歸建制集團設定的正軌，不但將緩和兩岸對抗情勢，同時還要求蔡政府推動與大陸的務實交流與和平對話。即使川普陣營還想否定大選結果、激化中美衝突，恐怕也難改變大勢所趨。

但在台灣內部，由所謂轉型正義與清算黨產而挑起的社會對立與朝野對峙，究竟如何收場？卻仍在未定之天。至於台獨法西斯的亢憤激情，到底如何才能收治，依舊考驗著正面對「民主逆退」空前挑戰的民進黨政府。這也是蔡英文第二任的大考驗。

但當今的中國大陸，已不是當年的氣勢與格局了。40年來，中歐貿易規模增長了250倍，歐盟連續15年成為中國最大的貿易夥伴，2018年雙邊貿易額達到6821億美元的新高。在去年底中歐投資協定達陣之後，俄羅斯、東盟、日本、韓國、中亞、中東和非洲，都將積極的強化與中國的經濟、政治、文化及戰略互動，而近在咫尺的台灣又如何可能置身其外？至於美國，想要回頭重建西方霸主的地位，重新指揮歐洲和日本，卻不再是想當然耳！

根據英國智庫「經濟與商業研究中心」的評估報告，由於處理疫情得宜，中國將提前在2028年超越美國成為世界第一大經濟體。不僅如此，中共在推展「第十四個五年計畫」後，將透過「擴大內需」與「國內國際雙循環」策略，整體提升現代化的發展水準，提升國民教育品質，並改善整體的城鄉風貌。至於台灣對大陸的經濟、科技與文化依賴，也將進一步強化。

基於此，民進黨政府如果想繼續執政，維持在台灣的主導地位，就不能停留在「清算國民黨」的格局與思維之中。而如何重整大陸政策、重塑兩岸關係，以及面對中共草擬「台獨制裁名單」並制定《國家統一法》的新挑戰，這才是當務之急！

究竟該怎麼做？怎樣才能跨出第一步呢？現在看來，重啟剛屆滿20周年的「小三通」航線，應是可行之舉。

20年前新黨立委李炷烽、曹元彰，國代吳成典等人成功推動金馬小三通，這是饒富智慧的創舉，也是兩岸和平交流与良性互動的具體展現。20年來，這項快速、便捷的兩岸航線已載運1千萬人次的客旅，對金門、馬祖的經濟發展和人員往來，貢獻卓著。

但由於疫情關係，目前小三通已停航近一年，對當地民眾生計影響嚴重。如果重啟對話，恢復人員交流，不但對中美台三角關係有其貢獻，也是兩岸化冰的可行之舉。一舉數得，且化危為安，逢凶化吉，值得執事者深思！

（作者為中國文化大學教授）