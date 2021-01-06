內政部次長花敬群咒罵在野黨立委是蟑螂；政務委員唐鳳坦承，行政院小編除了有製作圖卡用作大內宣外，也會把政府的資訊透露給側翼。這2件事情不但洩露出民進黨政府官員的傲慢，更顯示這個政府為了對付在野黨，已到了公私不分、無法無天的可怕程度。

花敬群因居住正義問題槓上時代力量立委邱顯智。房價是否過高，本來是個可以理性討論的議題，不料花敬群竟然直接在邱顯智的臉書留言「時代蟑螂實在有夠髒」，此言一出，立刻引起譁然。

儘管花敬群事後道歉刪文，還說人心是肉做的，難免有失控的時候云云。然而，花敬群不是匿名的1450網軍、不是政府小編，他是堂堂政府高官，竟然可以隨隨便便就做出如此低級的人身攻擊，實在令人瞠目結舌。

行政院長蘇貞昌領導的行政團隊，向來充滿對在野黨的鄙視甚至仇視，在立法院接受立委質詢時，蘇揆帶頭反質詢、耍賴、跳針、避重就輕等惡劣的態度，早已引發在野黨立委的不滿，與社會輿論的批判。

或許就是在這樣的氛圍下，政府官員有樣學樣，花敬群才會那麼輕易地就把「蟑螂」這兩個字罵出口。

蘇內閣一方面不把在野黨立委放在眼裡，另一方面又把在野黨往死裡打。早在唐鳳承認之前，就已經有在野黨立委逮到行政院的小編團隊製作哏圖和圖卡攻擊在野黨，甚至從前行政院發言人丁怡銘的冠軍牛肉麵事件，大家也早就發現行政團隊和親綠側翼之間，存在著某種帶風向的上下游關係。如今，唐鳳證實了政府確實會提供內部非公開資訊給側翼製圖，真是教人憤怒且震驚。

這個用盡力氣和資源對付在野黨的行政團隊，手段卑鄙，心思齷齪，他們恐怕才是蟑螂的集合。