兩岸關係將是蔡總統第二任期繞不過去的坎，隨著疫苗施打普及化，新冠疫情可望逐漸消退，不只兩岸交流問題將浮上檯面，民進黨在失去疫情保護傘後，如何擺脫民粹主義，理順兩岸關係、確保國家安全與繁榮，將是極大的考驗。

解讀民調數據可以發現，蔡英文滿意度略降、不滿意度驟升，但滿意度依然過半，主要原因在疫情控制得當。從台灣民意基金會民調數據來看，將滿意度扣去不滿意度，蔡政府防疫滿意度淨值高達71%，與防疫相關的紓困也有54%，兩者遙遙領先其他項目。至於被認定2020勝選關鍵因素的兩岸表現，淨值僅17.2%，不但居後段班，與去年2月60.7%的淨值相較，民心向背非常清楚；民進黨的調查同樣顯示，蔡英文的滿意度將近一半貢獻來自防疫，兩岸關係只占8%。從此來看，蔡英文的民意支持基礎已與2020大選時大為不同，民眾不再熱烈支持民進黨政府的兩岸政策。

失疫情保護傘後的考驗

蔡總統的民意支持基礎從兩岸轉變為防疫，更深層的意涵是民心改變了，許多民眾不再支持蔡政府的兩岸作為，選舉燃起的「抗中保台」民粹主義已悄悄結束，民意回歸正常。日前台灣國際戰略學會民調也指出，在「和平」與「對抗」之間，高達90.4%的民眾選擇前者，僅有2.6%支持後者；贊成兩岸人民多交流往來的台灣民眾達81.4%。兩岸和平交流才是主流民意；支持兩岸對抗成為少數。

蔡政府的支持率極大比例來自防疫得當，一旦疫情趨緩，失去疫情保護傘後，合理推測蔡英文的滿意度將開始下滑。中共五中全會確認「和平與發展」仍然是時代主調，大陸不會實現武統，但不會放鬆對台軍事壓力，加上大陸分別與東亞、東南亞、澳紐等國家簽署RCEP、與歐盟簽署投資協定，對外市場大開放，肥美的內需市場將是企業家的希望，蔡政府若繼續抗中，不努力與大陸對話破冰，蔡政府的民意走向勢必繼續下探，重複2018年地方選舉戲碼。要知道，當時包括鄭文燦和黃偉哲等地方諸侯，都曾委婉表達對蔡政府2016～2018年兩岸政策的不同意見，認為應當順應民心、深化兩岸交流。

蔡總統顯然了解民意取向，元旦演說釋出訊號，表示願意在符合對等尊嚴原則下與北京共同促成有意義的對話，並聲稱等疫情受到有效控制時，期待兩岸逐步恢復交流，增加理解、減少誤解。「有意義的對話」是老生常談，但將疫情與兩岸交流掛勾倒是新意。淺層來說，當初中斷兩岸交流的關鍵正是疫情。當疫情趨緩，交流隨之恢復也是理所當然；但深層來說，去年初兩岸交流斷得如此徹底、如此讓人寒心，並非疫情而是政治。即使疫情趨緩，淺層的兩岸交流恢復正常，但深層政治造成的傷害並非三言兩語可以癒合。民進黨須正視民粹主義對兩岸關係的影響，否則淺層的兩岸交流恢復後，反而可能對深層的兩岸關係造成傷害。

台灣民意對撞的深層因素，是蔡英文總統必須處理的問題。大陸太大、台灣太小，兩岸距離太近、經濟關係又太緊密，台灣不能逃避大陸存在的事實。抗中保台是一種選擇、和平交流是另一種選擇，每一個中華民國國民都有選擇權，2020年選民做出選擇，給了民進黨執行抗中保台路線的機會，不到1年後，蔡政府兩岸路線的滿意度已大幅下降，將迫使蔡總統做出改變。

處理民粹及黨路線問題

如何改變，是一個戰略問題，涉及綠營如何處理民粹及黨內路線的問題。若拒不處理，就要與支持兩岸和平交流路線的民意對抗，若美中由川普時代激烈的「對抗關係」轉向拜登時代的「競爭中有合作關係」，民進黨的抗中保台政策將受到更嚴厲檢驗。這是蔡英文的燙手山芋，更是民進黨的共業，尊重民意趨向或逆風而行，就在黨高層一念之間。

進入2021年，結束的不只是蔡英文的蜜月期，也是總統大選捲起的抗中保台浪潮。告別2020年，希望不只送走嚴峻的疫情時光，更要揮別民粹主義威脅。中道理性、兩岸和平是多數人心的主軸，激情過後，國家與社會需要的是安定、繁榮與發展，唯有正視民心趨向，蔡英文才能在4年後華麗下台，打破卸任總統的過街老鼠魔咒。